YouTube nutí každého k deaktivaci adBlock a přechodu na Premium

Asi největší platformou na přehrávání videa je YouTube, které patří společnosti Google. V poslední době ale nastalo několik problémů, protože Evropská unie zpřísňuje pravidla pro získávání osobních údajů a nasazování personalizované reklamy. Řada platforem proto uvažuje o přesměrování co největšího počtu svých uživatelů na placenou verzi dané platformy.

O tom se začíná mluvit u Facebooku, Instagramu i X. Youtube ale bojuje s trochu jiným nešvarem. Mnoho uživatelů totiž využívá tzv. ad block pluginy, což je plugin či rozšíření prohlížeče, které vám zajistí, že vás nebudou obtěžovat zbytečné reklamy. Jinými slovy budete zadarmo mít určitou verzi Youtube podobnou té Premium.

Zdroj: Shutterstock

Youtube se samozřejmě tomuto nešvaru brání, protože mu utíkají peníze. Snaží tak přinutit tyto neposlušné uživatele, aby deaktivovali své ad block pluginy a vyzkoušeli místo toho verzi Premium. Nebude asi překvapením, že se tento krok nesetkal s úspěchem, ale spíše s odporem. Uživatelé si zřejmě myslí: „Proč by platili za něco, co teď mají zadarmo?“

Uživatelé jsou již natolik otrávení sledováním reklam, které navíc trvají o mnoho déle než dříve. Pravdou ale je, že Youtube se snaží používat nejrůznější metody k detekování uživatelů používajících tyto ad block rozšíření a zakazuje jim přehrávání daného videa bez reklam.

V praxi tak vyvstává jediná otázka – stojí to za to? Platit několik stovek korun předplatné za něco, co mají uživatelé dposud zadarmo? Navíc v reakci na tuto zprávu vydal nejznámější plugin uBlock novou verzi, která již problém s identifikováním ad block pluginů řeší.