Youtuber Dunkey vydává svou první hru

Odhalení této plošinovky, která nabízí postranní posun, proběhlo prostřednictvím traileru, který rezonuje s retro herní atmosférou a úchvatnými vizuálními prvky.

I když jméno Dunkeyho je spjato s touto hrou a jeho společnost Big Mode stojí za jejím vydáním, samotný vývoj "Animal Well" má svého původce v jednom vývojáři jménem Billy Basso ze společnosti Shared Memory. Basso strávil téměř sedm let prací na této hře a jeho tvrdá práce je patrná z každého detailu prezentovaného v traileru. Hra nabízí vizuálně poutavou paletu barev, syntetizovaný zvukový design a zajímavé herní mechaniky, včetně těžkých plošinových sekcí a různých power-upů, které jsou charakteristické pro žánr Metroidvania.

Zdroj: Shutterstock

Navzdory Dunkeyho popularitě jako youtubera se ukazuje, že jeho společnost Big Mode se neomezila jen na vydávání her, ale má i další ambiciózní plány do budoucna. Jedním z dalších projektů, na kterých pracují, je pekelná střílečka s názvem "Star of Providence". Zajímavým poznatkem je, že Big Mode neberou v potaz hry obsahující prvky jako jsou "NFT, krypto nebo blockchain", což naznačuje, že se snaží držet etických standardů a vyhnout se kontroverzním prvkům, které by mohly poškodit jejich pověst.

I když Dunkeyho fanoušci mohou být nadšení z jeho zapojení do herního průmyslu, je důležité si uvědomit, že vydání "Animal Well" poukazuje na rozmanitost a talent jednotlivců jako je právě Billy Basso, kteří přinášejí svěží nápady a nové přístupy do herního světa. Takže ať už jste fanoušci Dunkeyho nebo ne, je jasné, že se můžeme těšit na zajímavé a inovativní tituly od společnosti Big Mode v budoucnosti.