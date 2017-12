Z dopravního letounu C-130 se stane létající letadlová loď. Ponese roje dronů

Po desítky let byly americké vojenské letecké operace, zahrnující bojové i nebojové mise, vedeny pomocí letounů s posádkou. Podle agentury Darpa ale patří budoucnost dronům, které budou řízeny pilotem na dálku nebo se budou samy na bojišti autonomně rozhodovat, jak dále postupovat.

Budou to roje dronů, ve kterých jeden takový roj bude čítat deset a více menších letounů. Roje dronů by měly mít k dispozici operační základnu pohybující se na nebi, kterou bude představovat trochu upravený dopravní letoun C-130 Hercules. Ten by měl vypouštět drony ze svého nákladového prostoru a z prostoru pod křídly. Ponese jich desítky.

Nová generace dronů spadá pod program s názvem Gremlin, jehož cílem je vytvořit roje dronů, které by byly schopny vytvořit senzorovou síť, která by přesně lokalizovala pokročilé systémy protiletadlové a protiraketové obrany protivníka, tedy PVO typu S-400, S-500 či jejich čínské kopie.

Po identifikaci nepřátelské PVO by Američani protiletadlové a protiraketové systémy protivníka zničili střelami dlouhého dosahu nebo přímo některými sebevražednými drony z roje, některé drony budou totiž vybaveny i bojovou hlavicí.

Dron z projektu Gremlin bude malým bezpilotním letounem, který bude mít dolet minimálně 500 km, bude moci vykonat hodinový průzkum bojiště, unese přibližně 30 kg užitečného nákladu a snadno půjde opravit. Má být vybaven senzory určenými pro zpravodajské, sledovací a průzkumné operace, prostředky radioelektronického boje a volitelně bojovou hlavicí.

Pokud nebude dron využit jako sebevražedný bojový prostředek, tak se vrátí zpět k letounu C-130 a bude dopravním letounem vyzvednut. Dron by měl být podle požadavků Darpy znovupoužitelný minimálně 20x.

Testování dronů s letounem C-130 je plánováno na rok 2019. Na projektu Gremlin spolupracuje Darpa s firmami General Atomics Aeronautical Systems a Dynetics.