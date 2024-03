Zákon proti TikToku prošel Sněmovnou. Kritici se jasně vymezili

Nedávno jsme vás informovali o tom, že existuje návrh zákona, který by mohl způsobit prakticky zrušení TikToku na území Spojených států. Nyní ale můžeme potvrdit, že tento návrh zákona již prošel Sněmovnou a jen čeká na schválení Senátem. Očekává se ale, že to je jen formalita.

Tato legislativní iniciativa, nazvaná "Zákon o ochraně Američanů před cizími nepřáteli kontrolovanými aplikacemi", byla schválena Sněmovnou reprezentantů poměrem hlasů 352 ku 65. Tento krok je výjimečným příkladem široké podpory napříč politickým spektrem. Avšak Senát je teď místem, kde se osud tohoto návrhu vyjeví.

Návrh zákona, pokud by byl přijat, by dal společnosti ByteDance šestiměsíční lhůtu na prodej TikToku nebo by hrozil jeho zákazem v USA. TikTok kritizuje tento zákon jako protiústavní a varuje, že by poškodil tvůrce obsahu a podniky spoléhající na tuto platformu.

Zdroj: Shutterstock

Aktivně lobbuje proti tomuto zákonu, a to i s pomocí svých uživatelů, kteří jsou vyzýváni, aby kontaktovali své zástupce. Ovšem společnost je kritizována za to, že se snaží ovlivňovat legislativní proces.

Kritici zákona upozorňují, že by měly být přijaty komplexnější zákony chránící soukromí uživatelů a že zákony zaměřené pouze na jednu aplikaci mohou být neefektivní. Dokonce i bývalý prezident Trump, který se dříve snažil prosadit prodej TikToku, se postavil proti tomuto návrhu zákona.

Pokud by zákon prošel Senátem a prezident Biden by ho podepsal, ByteDance by pravděpodobně podala právní výzvu. Tato situace má široké důsledky nejen pro TikTok, ale i pro svobodu projevu na sociálních médiích po celém světě.