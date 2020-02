Zemřela Katherine Johnsonová, jedna z nejvýznamnějších matematiček 20. století

V pondělí tento svět opustila ve svých úctyhodných 101 letech jedna z nejlepších matematiček minulého století, Katherina Johnsonová. Tato žena dostala přezdívku „lidský počítač“ a významnou část svého života strávila v americkém Národním úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA). Účastnila se příprav na první kosmické mise, na které počítala trajektorie raket a oběžných drah, čímž v podstatě pomohla americkým astronautům přistát na Měsíci.

Názorným příkladem její geniality byla i situace, kdy si první astronaut na oběžné dráze kolem Země, John Glenn vyžádal, aby Johnsonová osobně a ručně přepočítala veškeré letové údaje stanovené počítačem. Tehdy měl prý prohlásit: „Pokud řekne, že jsou v pořádku, pak jsem připraven letět.“ Sám vedoucí NASA Jim Bridenstine slovně vyznamenal afroameričanku Johnsonovou za odbourání rasových předsudků a pomoc lidstvu při prolamování hranic pro kosmické lety.

