AAA pecka Deathloop se hráčům seká. Může za to protipirátská ochrana Denuvo?

Hra Deathloop je first person akční hrou se stealth prvky, kterou hráči v letošním roce netrpělivě očekávali. A není divu, protože je to jedna z mála AAA her, které letos vyjdou a za touto hrou stojí vývojáři z Arkane Studios. Ti starší hráči si budou toto studio pamatovat ve spojitosti s hrami jako Arx Fatalis nebo Dark Messiah of Might and Magic. Ti mladší pak ve spojitosti se sérií Dishonored nebo s hrou Prey.

Deathloop sbírá ve světě veskrze pozitivní recenze a hodnocení. Podle metacritic se v současnosti pohybuje metascore sestavené ze 14 odborných recenzí na hodnotě 88. Hráči si ovšem stěžují na pády a na extrémně špatnou optimalizaci hry. Jde především o tzv. stuttering, který se projevuje trhavým pohybem obrazu neboli při jinak plynulém pohybu se obraz ve hře jakoby na okamžik zasekne.

Hraní bez stutteringu údajně nelze docílit ani na sestavě s CPU intel core i7, 64 GB RAM a GPU 3080Ti v rozlišení 1080p. Na PS5 přitom Deathloop běží jako víno v 60 fps. Hra Deathloop měla vyjít už v roce 2020, ale kvůli pandemii byla tato hra odložena až na letošní rok. Deathloop je zabezpečen, tak jako byly i jiné hry Arkane Studios protipirátskou ochranou Denuvo.

Není proto žádným překvapením, že řada hráčů a někteří youtubeři začali obviňovat protipirátskou ochranu Denuvo, která podle nich má stát za celkově špatnou optimalizací hry na PC platformě. Hráči proto žádají studio Arkane a Bethesdu, aby Denuvo ze hry odstranili. Naráží přitom na nedávnou kauzu s hrou Resident Evil Village, kdy cracknutá hra běžela na PC výrazně lépe než s přítomnou protipirátskou ochranou. Společnost Bethesda se zatím k tomuto nevyjádřila, takže není potvrzeno, jestli má protipirátská ochrana opravdu špatný vliv na celkovou optimalizaci hry.