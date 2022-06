Amazon začne doručovat zásilky dronem ještě letos, už získal povolení úřadů

Zdroj

Společnost Amazon patří jednoznačně k těm vůbec největším společnostem na světě a zabývá se mimo jiné i prodejem zboží. Snaží se však nespoléhat na poštu a doručovací služby, a proto již v minulosti přišla s vlastní dopravou. Amazon se nicméně snaží stále své metody zdokonalovat, a proto přišel s projektem Prime Air.

Ta spočívá v tom, že objednáte zboží, zaplatíte a do pár minut máte zboží přímo u dveří. A jak je to možné? Amazon chce totiž využít doručování zásilek prostřednictvím vlastních dronů. S tímto projektem přišel Amazon poprvé před zhruba devíti lety, ale zrealizovat tento projekt není snadné, a to zejména po legislativní stránce.

Letošní rok by však měl být spuštěn pilotní program v jednom vybraném americkém městě s názvem Lockeford v Kalifornii. Jedná se o běžné třítisícové městečko, kde se Amazon dohodl s tamními úřady. Po pilotním provozu by Amazon měl zhodnotit zpětnou vazbu zákazníků a projekt doladit.

Na dosavadní vývoj padly již miliardy dolarů a za dobu vývoje bylo představeno hned několik prototypů doručovacích dronů. Vývojem se dospělo k závěru, že doručovací dron bude mít šest ramen. Dobrou zprávou je, že Amazon nyní oficiálně dostal povolení od Federálního úřadu pro letectví (FAA), takže v ostrém provozu ji nic nebrání. Není to ale úplně historická novinka, například společnost Wing, která patří Googlu, už doručuje objednávky pomocí dronů v Austrálii, Finsku i USA. Další takovou společností je třeba Walmart.