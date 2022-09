Amazon zavedl tří denní odmlku v recenzích na nového Pána prstenů

Zdroj: Shutterstock

Podle nejnovějších zpráv by měl Amazon zavádět třídenní zpoždění s uživatelskými recenzemi pro veškerý svůj obsah na Prime Video, a to včetně nově vydaného The Lord of the Rings: The Rings of Power. Podle názorů některých odborníků z Variety by mělo úmyslné zpoždění s recenzemi odvrátit náhlé přehlcení konkrétního pořadu či filmu.

Podle zástupce Amazonu mají nové zásady poskytnout dostatek času pro vyhodnocení, zda uživatelské recenze pocházejí od skutečného uživatele nebo od nějakého robota či trolla, jejichž účelem je jen zahltit sekci negativními recenzemi. Amazon představil svou novou politiku již na počátku léta.

V případě The Rings of Power se Amazon bohužel potýká s extrémním přívalem negativních recenzí s tím, že některým uživatelům se nelíbí zastoupení herců či prostředí ve kterém se děj odehrává. Navzdory tomu vidělo v den premiéry tento film 25 milionů diváků, což z něj dělá největší debut v rámci Amazon Prime Video.

I když Amazon zablokoval recenze na své platformě, neznamená to, že by uživatelé nemohli přispívat hodnocení na jiných webech. Na některých platformách, jako je Rotten Tomatoes, to řeší tak, že se uživatel musel prokázat vstupenkou na film, který chce recenzovat. Nedává totiž smysl, aby uživatelé přispívali recenze na filmy, které buď ještě nevyšly či je uživatel ani neviděl.