Americké námořnictvo nainstaluje na torpédoborec laserové dělo

US NAVY plánuje do roku 2021 vyzbrojit jeden ze svých torpédoborců, který spadá do třídy Arleigh Burke výkonným laserovým dělem HELIOS. Jedná se o obranný laser s výkonem 60 kW, který bude na torpédoborci plně integrován do lodního systému protivzdušné obrany Aegis.

Kontrakt ohledně laserového děla uzavřelo americké námořnictvo se společností Lockheed Martin letos v lednu, a tento kontrakt v hodnotě 150 miliónů dolarů zahrnuje dodání dvou testovacích prototypů laserových děl HELIOS americkému námořnictvu. Jedno dělo bude integrováno do systému Aegis na torpédoborci a druhé dělo pak bude sloužit jako pozemní testovací platforma na raketové střelnici White Sands Missile Range v Novém Mexiku.

Laserové dělo HELIOS o výkonu 60 kW by se mělo stát účinnou zbraní proti hlídkovým člunům a různým dronům. Drony může buď úplně vyřadit nebo u průzkumných dronů poškodit jejich elektro-optické senzory. Eliminace cíle probíhá tak, že laserové dělo pomocí infračerveného portu sleduje hrozbu, následně tento cíl uzamkne a vypálí na něho laserový paprsek, který kopíruje pohyb uzamčeného cíle, dokud nedojde k eliminaci cíle.

Výkon 60 kW je zatím málo na to, aby se laserové dělo stalo náhradou nebo doplňkem děl Phalanx, které jsou schopny ničit protilodní střely. Odhadem na ničení protilodních střel by námořnictvo potřebovalo laserové dělo o výkonu 100 až 150 kW. V případě protiraketové obrany na ničení balistických raket by to bylo 300 až 500 kW.

Jedná se tak jen o testovací dělo. V roce 2014 už jedno takové laserové dělo americké námořnictvo testovalo. Bylo to laserové dělo o výkonu 30 kW umístěné na palubě obojživelné transportní lodi USS Ponce.