Americké stíhačky mohou být v blízké budoucnosti vyzbrojeny laserovými děly

Minulý měsíc 23. dubna proběhl na raketové střelnici White Sands v Novém Mexiku úspěšný test technologického demonstrátoru pozemní laserové zbraně označované jako Self-Protect High-Energy Laser Demonstrator (SHiELD). Cílem testu bylo sestřelit několik letících střel nacházejících se v operačním dosahu laserové zbraňového systému SHiELD.

Test měl skončit úspěchem, a tak se americké letectvo připravuje na další fází, kdy by do dvou let chtělo otestovat miniaturizovanou verzi obranného laserového děla SHiELD přímo ve vzduchu z vojenského letounu. Obranná laserová děla se mají v budoucnosti stát dalším prostředkem v ochraně vojenských letounů proti střelám vzduch-vzduch (vypálenými nepřátelskými letouny) a proti střelám země-vzduch (vypálenými nepřátelskou pozemní protivzdušnou obranou).

pozemní technologický demonstrátor laserové zbraně SHiELD

Letectvo sice neuvádí jakým výkonem bude testovací laserový zbraňový systém určený pro vojenské letouny disponovat, ale mělo by se jednat o výkon v řádu desítek kW. Pro porovnání uveďme, že k sestřelování dronů stačí laser o výkonu kolem 60 kW, k ničení protilodních střel laser o výkonu 100 až 150 kW, a k ničení balistických raket pak laser o výkonu v rozmezí 300 až 500 kW. Leteckou testovací platformou pro laserové dělo SHiELD by se měla stát stíhačka F-15.

Předpokládá se, že obranné laserové dělo bude časem přítomno u všech amerických vojenských letounů. Tedy stíhačky, bombardéry, letouny včasné výstrahy, a dále průzkumné, tankovací a dopravní armádní letouny. Protože laserové dělo je schopno sestřelit jen omezený počet střel mířících na letoun, tak půjde pouze o doplněk dnešních obranných leteckých systémů, jako jsou klamné cíle ve formě obranných světlic (tzv. flér) určených na zmatení raket a prostředků pro vedení radioelektronického boje nacházejících se v letounu.

Pokud vše půjde podle plánu, tak první letecké testy obranného laserového děla by měly proběhnout v roce 2021. Dlouhodobým cílem je pak vyvinout i útočné letecké laserové dělo, kterým by byly stíhačky vybaveny místo projektilového kanónu a sestřelovaly by s ním nepřátelská letadla.