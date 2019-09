Americké strategické bombardéry B-52 budou sloužit letectvu bezmála 100 let

Americká flotila strategických bombardérů B-52H Stratofortress sestávající aktuálně z 58 operačně aktivních strojů a 18 letounů v rezervě slouží u letectva Spojených států (USAF) už skoro 60 let a vůbec to nevypadá na to, že by jejich aktivní operační služba měla být v letectvu brzy ukončena.

Podle nejnovějších plánů letectva by měly tyto bombardéry procházet řadou modernizací, které jim prodlouží životnost o minimálně 30 let. Vyřazování bombardérů B-52H z aktivní služby je tak naplánováno až na 50. léta tohoto století. Celkově bylo vyrobeno 744 bombardérů B-52. Aktuální varianta B-52H byla vyrobena v letech 1961 a 1962 v počtu 102 letounů.

Bombardéry B-52 se tak stanou nejdéle aktivně sloužícími válečnými letouny v historii amerického letectva a budou sloužit mnohem déle, než novější bombardéry B-1B a B-2A. Stealth bombardéry B-2A Spirit skončí u letectva na začátku 30. let tohoto století a nadzvukové bombardéry B-1B pak v polovině 30. let tohoto století. Bombardéry B-1B a B-2A budou nahrazeny stealth bombardéry B-21 Raider, které mají být zařazovány do aktivní operační služby od poloviny 20. let tohoto století. Cílem je mít přibližně stovku stealth bombardérů B-21 a kolem sedmdesáti bombardérů B-52.

Modernizační balíčky mají zahrnovat integraci LCD displejů v kokpitu, nový palubní počítač, nové komunikační spojení, zabudování AESA radaru, instalaci nových motorů a nových senzorových systémů. B-52 mohl nést jen 12 střel AGM-158 JASSM zavěšených pod křídly. Nově díky využití rotačního zásobníku uvnitř vnitřní pumovnice bude moci nést B-52 o osm střel více. Do budoucna se stanou B-52 i nosiči střel dlouhého dosahu LRSO vybavených konvenční nebo jadernou hlavicí a hypersonických střel.