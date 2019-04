Američtí vojáci získají nové karabiny a kulomety vybavené balistickým počítačem

Stíhací letouny 6. generace už jsou ve vývoji. Jací budou nástupci F-22 a Su-57? Ereb 11/22/2018 09:00:00 USA, Rusko a trojice evropských zemí (Velká Británie, Francie a Německo) se poohlížejí po nových stíhacích letounech, které už budou spadat do 6. generace stíhaček. Co by měl ale takový letoun vlastně umět a jak se uplatní na vzdušném bojišti budoucnosti? https://cdr.cz/sites/default/files/nova-stihacka-6gen.jpg