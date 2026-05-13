CDR.cz - Vybráno z IT

Astronomové našli stopu k monstrózním černým dírám. Vznikají jinak, než čekali

Středa, 13 Květen 2026 - 07:00 | Francesco | Novinky, Vesmír

Zdroj: Shutterstock

Mezinárodní tým astronomů vedený Cardiffskou univerzitou přišel s novým vysvětlením vzniku největších černých děr ve vesmíru. Podle studie zveřejněné 7. května 2026 v Nature Astronomy mohou vznikat opakovanými srážkami v extrémně hustých hvězdokupách.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Největší černé díry, které kdy lidstvo zaznamenalo pomocí gravitačních vln, možná nevznikly klasickým kolapsem masivních hvězd. Nová studie vedená odborníky z Cardiff University naznačuje, že tyto kosmické giganty se mohou rodit mnohem dramatičtějším způsobem. V přeplněných hvězdokupách totiž dochází k opakovaným srážkám černých děr, které se postupně spojují do stále větších objektů.

Výzkum publikovaný 7. května 2026 v odborném časopise Nature Astronomy analyzoval data z katalogu gravitačních vln GWTC4 observatoří LIGO, Virgo a KAGRA. Vědci pracovali se 153 potvrzenými detekcemi splynutí černých děr. Právě v těchto datech našli vzorec, který podle nich ukazuje na existenci druhé generace černých děr.

Tyto objekty nevznikají přímo ze zaniklých hvězd. Nejprve se spojí dvě menší černé díry, čímž vznikne větší objekt. Ten se pak může v hustém prostředí hvězdokupy srazit znovu s další černou dírou. Celý proces se může několikrát opakovat.

Vědci našli dvě odlišné skupiny černých děr

Hlavní autor studie doktor Fabio Antonini uvedl, že gravitační astronomie už dávno neslouží jen k prostému počítání srážek černých děr. Podle něj dnes začíná odhalovat, kde tyto objekty vznikají, jak rostou a co vypovídají o životě i smrti nejhmotnějších hvězd ve vesmíru.

Analýza gravitačních vln odhalila dvě jasně odlišné skupiny. První tvoří menší černé díry odpovídající běžnému zhroucení hvězd. Druhou skupinu představují mnohem hmotnější objekty s výrazně odlišným rotačním chováním.

Právě jejich rotace byla pro vědce zásadní stopou. Spoluautorka studie doktorka Isobel Romero-Shaw popsala, že těžší černé díry vykazují rychlejší rotaci a jejich osy jsou orientovány zdánlivě náhodně. To přesně odpovídá scénáři opakovaných srážek uvnitř hustých hvězdokup.

Takové prostředí přitom ve vesmíru skutečně existuje. Kulové hvězdokupy mohou obsahovat statisíce hvězd namačkaných v relativně malém prostoru. Hustota je zde až milionkrát vyšší než v oblasti kolem našeho Slunce. Právě tam mají černé díry mnohem větší šanci na další srážky.

Potvrzuje se i záhadná „mezera“ mezi černými dírami

Studie zároveň přinesla dosud nejsilnější důkaz existence takzvané pair-instability mass gap, tedy hmotnostní mezery, o které astronomové mluví už dlouhá léta. Podle teorie by extrémně hmotné hvězdy měly při určité velikosti explodovat tak silně, že po sobě vůbec nezanechají černou díru.

V praxi by tedy měla existovat oblast hmotností, kde černé díry z běžných hvězd jednoduše vznikat nemohou.

Výzkumníci našli tuto hranici přibližně kolem 45 hmotností Slunce. A právě nad touto hodnotou začínají černé díry vykazovat vlastnosti, které běžný hvězdný vývoj neumí dobře vysvětlit.

Doktor Antonini upozornil, že současné detektory gravitačních vln už zachytily objekty nacházející se přímo v této „zakázané“ oblasti. Podle něj to otevírá zásadní otázku: jsou současné modely vývoje hvězd nepřesné, nebo vznikají tyto černé díry úplně jiným mechanismem?

Vědci se přiklánějí ke druhé možnosti. Největší známé černé díry podle nich nevypovídají jen o hvězdách samotných, ale hlavně o chaotické dynamice hustých hvězdokup.

Diskuze
Tagy: 
vesmír, černá díra, letectví a kosmonautika
Zdroje: 

ScitechDaily.com

nahlásit chybu

Objekt starší než Slunce. Vědci studují kometu z jiné části Mléčné dráhy

Vzácná interstelární kometa 3I/ATLAS proletí v prosinci relativně blízko Země. Astronomy fascinuje nejen její původ mimo Sluneční soustavu, ale i výrazná změna barvy, která napovídá o složení hmoty z dávného vesmíru.

Co se děje, když astronaut onemocní? Neobvyklý návrat Crew-11 z vesmíru

Poprvé po 25 letech nepřetržité lidské přítomnosti na oběžné dráze se stalo něco, s čím se sice v teoretických modelech počítá, ale v praxi k tomu téměř nedochází. Astronaut byl z ISS předčasně evakuován ze zdravotních důvodů. Mise Crew-11 skončila začátkem ledna 2026, když se čtveřice astronautů vrátila na Zemi v návratové lodi Dragon od společnosti SpaceX.

SpaceX dostalo zelenou pro masivní rozšíření Starlinku

Americký regulátor povolil SpaceX vypustit dalších 7 500 satelitů Starlink druhé generace. Celkově tak může firma provozovat až 15 tisíc družic, které mají přinést rychlejší internet i přímé připojení mobilů.

Nekonečný, nebo jen obrovský? Tvar vesmíru překvapuje i vědce

Je vesmír nekonečný, nebo má někde svůj konec? Astronomové dnes dokážou měřit jeho tvar překvapivě přesně. Výsledky ale přinášejí zvláštní paradox. Kosmos se zdá být plochý, přesto to vůbec neznamená, že musí být nekonečný.

Evropský rover dostal novou šanci. NASA přebírá důležitou roli v cestě na Mars

Evropský rover Rosalind Franklin míří po letech komplikací znovu k realizaci. NASA nyní potvrdila výraznou technickou podporu, která umožní připravit misi ExoMars k odletu v roce 2028. Společný cíl je jasný. Dostat na Mars zařízení schopné hledat stopy dávného života.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi