Blíží se éra sexuálních robotů. Půjde jim měnit osobnost a obličej

Futuristé již mnoho let oznamují brzký příchod éry androidů vybavených pokročilou umělou inteligencí. Pesimisté zase kontrují, že tato doba je vzdálená celé dekády, a že vůbec není jisté, jestli éra androidů nastane už v tomto století.

Brzký příchod éry domácích robotů by mohl nastartovat jak jinak sexuální průmysl. Hnacím motorem, který bude stát za vývojem stále lepších robotů by se mohli stát sexuální roboti (sexboti), kteří by vytvořili společníky osamělým lidem.

Na vývoj takovýchto sexbotů se specializuje společnost Abyss Creation, která na letošním veletrhu CES představila blond sexbotku Solanu. Není to přitom první sexbot této společnosti. Solana už má ve vývoji dříve ohlášenou sestru Harmony.

Sexbot v podání Abyss Creation má být modulární platformou. Prvním modulem je hlava. Zákazník si vybere obličej pro sexuálního robota, takový, který se mu zdá nejpřitažlivější. Společnost dává zákazníkovi na výběr z 30 tváří, dále si pak vybere z přehršle paruk. Obličej se následně jednoduše nasadí na tvář robota. Dále si bude moci uživatel vybrat z 18 typů osobností sexbota (např. osobnost smyslná, plachá, řečnická atd.)

Druhým modulem bude tělo. Celkem bude na výběr 16 typů těl, různé velikosti a tvary poprsí, typy bradavek a 11 typů genitálií. Společnost už dříve ohlásila, že se nebude specializovat jen na ženské sexboty, ale na trh přivede i mužské varianty.

Silikonové tělo sexbota má obsahovat dotykové senzory, kůže robota má být na dotek teplá a sexbot umí ve své tváři simulovat různé emoce. Jen samotná robotická hlava vyjde zákazníka na 8000 až 10 000 dolarů. První sexboti by se měli dostat do prodeje v nejbližších dnech.

Zdá se vám to bizarní a nechutné? Podle odborníků na robotiku právě takovéto roboty bude vyhledávat v budoucnosti čím dál tím více lidí. Nejenom na sexuální služby, ale i na pomoc v domácnosti nebo jen jako společníky pro konverzaci. Nejpřijatelnější pro lidi budou roboti, kteří se budou chovat a vypadat jako lidé. Ovšem na lidské roboty, takové jako byli k vidění např. v britském seriálu Humans si budeme muset počkat minimálně desítky let.