Boj proti čínské špionáži: První stát zakázal plošně TikTok, nastaví precedens?

Sociální síť TikTok znamenala pro celý průmysl poměrně velkou revoluci, protože jako první masivně rozšířila koncept krátkých videí, která můžete scrollovat prakticky do nekonečna (předtím byl s podobným konceptem méně úspěšná síť Vine, která již nefunguje). Tento koncept si vypůjčil i Instagram a nazval ho Reels nebo Youtube pro svůj Shorts. Mnoho platforem tak využilo úspěšného konceptu TikToku.

TikTok je ovšem ve veřejných očích očerňován pro svůj čínský původ, a mnoho zemí světa tak již zavedlo zákaz pro vládní činitele, státní zaměstnance či ozbrojeného složky mít na svých telefonech nainstalovanou aplikaci TikTok z obavy z čínské špionáže.

Montana, stát nacházející se na severozápadě Spojených států amerických, rozhodla o razantnější řešení, a stává se tak historicky prvním státem, který se odhodlal k úplnému zákazu této aplikace.

Zdroj: Shutterstock

Zákonodárci státu Montana schválili zákon, který nařizuje obchodům s aplikacemi zablokovat tuto aplikaci v Montaně. Nyní pouze stačí, aby zákon podepsal republikánský guvernér Greg Gianforte, což bude spíše formalita, protože on sám zakázal TikTok na všech státem vlastněních zařízeních. Zákon vstoupí v platnost v roce 2024, ale již nyní všichni předpokládají, že bude čelit soudním útokům.

The New York Times uvádí, že zákaz aplikace TikTok ve státě Montana by mohl v budoucnu sloužit jako právní precedens i pro ostatní státy. Celý problém, který zákonodárci s TikTokem mají, je, že jeho mateřská společnost ByteDance může být nucena předávat inforace o uživatelích TikToku čínské komunistické vládě.

TikTok samozřejmě veškerá podobná nařčení popírá a uvádí, že zákaz jeho aplikace v Montaně může poškodit malé podnikatele, kteří pomocí TikToku obchodují. Zároveň mluvčí TikToku naznačil, že se proti tomuto rozhodnutí ohradí soudní cestou. Je tak jen otázkou, jak celá aféra dopadne.