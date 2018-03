Bude mít nástupce tanku Abrams pancíř z kompozitní kovové pěny?

Vědci ze Státní univerzity Severní Karolíny vyvinuli kompozitní kovovou pěnu, ze které lze vytvořit pancíř s pozoruhodnými vlastnostmi. Kompozitní kovová pěna (Composite Metal Foam – CMF) je vyrobena pomocí metody práškové metalurgie a obsahuje množství kulovitých dutinek.

Nový materiál má výborné vlastnosti v oblasti odolnosti vůči ohni a vysokým teplotám, působení tlakových vln z explozí a ve stínění gama, rentgenového a neutronového záření.

Před dvěma lety vytvořili vědci třívrstvý pancíř jako demonstrátor vlastností kompozitní kovové pěny v zastavení kulek. Svrchní vrstvu tvořil keramický materiál z karbidu bóru, uprostřed byla kompozitní kovová pěna a poslední vrstvu tvořil povlak z kevlaru. Takový pancíř měl tloušťku kolem 25 milimetrů a byl ostřelován protipancéřovými kulkami 7,62 x 63 mm M2 a 7,62 x 51 mm M80. Kulky neprošly skrz a vyboulení pancíře nepřesáhlo 8 mm. Kulky se naopak po dopadu na pancíř drolily a rozpadaly na prach.

To byla ukázka v oblasti neprůstřelných vest pro lidi, ale CMF pancíř najde uplatnění i u obrněných vozidel. CMF pancíř by v budoucnosti mohl nahradit RHA pancíř dnešních tanků. Pro porovnání, díky tomu by tanky byly mnohem lehčí než dnes. Pancéřování vytvořené z CMF by mělo jen třetinu hmotnosti RHA pancíře. A lehčí tanky si vystačí s méně výkonnou pohonnou jednotkou.

Mezi další výhody patří to, že by už tanky nemusely být vybaveny přídavným reaktivním pancéřováním. CMF pancíř dokáže zastavit průpalné střely, které propálí pancíř tanku a zapálí pak uvnitř jeho posádku.