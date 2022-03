Bude Rusko kvůli sankcím prodávat spřáteleným zemím ropu a plyn za Bitcoin?

Zdroj

Na Ruskou federaci je v souvislosti s invazí na Ukrajinu uvaleno mnoho sankcí a celá řada společností se rozhodla rozvázat s Ruskem jakoukoliv spolupráci. Pokud totiž působí nějaký společnost na území Ruské federace, musí zde také platit daně. Tyto daně pak může tamní vláda použít na financování invaze na Ukrajinu.

Díky tomuto kroku se dostává celé Rusko do finanční tísně, a proto také upozornil server CoinDesk, že by Rusko mohlo přijímat platby za plyn a ropu v Bitcoinech. V tuto chvíli je těžké predikovat, zda jde o hrozbu. Podle Lukáše Kovandy z národní ekonomické rady vlády jde spíše o blufování.

Zdroj

Svůj názor také odůvodnil tím, že bitcoin není stabilní měnou a jeho hodnota v posledních měsících spadla podobně, jako hodnota rublu. Dodává také, že těmto spekulacím nevěří ani světový trh. Pokud by se totiž toto tvrzení opíralo o reálný plán, rázem by se bitcoin spojil s největší zemí a obchodováním s žádanými komoditami. Tím by se hodnota i postavení Bitcoinu silně upevnilo.

Celý nápad s přijímáním plateb v Bitcoinech se přitom zrodil v hlavě Pavla Zavalnyjho, předsedy energetického výboru, který navrhl, aby Ruská federace přijímala od spřátelených zemí platby nejen v rublech, ale i v Bitcoinech. V případě Číny se v současné době obchoduje v rublech a jüanech. Turecko pak obchoduje v lirách nebo v rublech. Tyto země by pak mohly podle Zavalnyjho obchodovat i v Bitcoinech.