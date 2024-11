Budoucnost AI ve vyhledávání: Google čelí soudním výzvám

Rozmach AI mění vyhledávací trh

Soudní proces týkající se monopolního postavení Googlu ve vyhledávání se stále více zaměřuje na umělou inteligenci. Americký soudce Amit Mehta při nedávné konferenci naznačil, že AI bude hrát klíčovou roli při hledání nápravných opatření proti údajnému zneužití monopolního postavení Googlu. Tento posun přichází v době, kdy se technologie umělé inteligence rychle vyvíjí a začíná významně měnit podobu trhu s vyhledáváním.

Podle Mehty je zapotřebí důkladně prozkoumat, jakou roli hraje AI v obchodní strategii Googlu, a to zejména s ohledem na její schopnost napodobovat funkce tradičních vyhledávačů. Tento vývoj by mohl zásadně ovlivnit, jaké právní kroky budou přijaty k zajištění férové konkurence.

Navrhovaná opatření DOJ proti Googlu

DOJ ve svém návrhu na nápravná opatření doporučuje omezení, která by zabránila Googlu zneužívat AI k posilování svého postavení. Mezi hlavní body návrhu patří:

Zákaz exkluzivních dohod: Google by neměl mít možnost uzavírat výhradní smlouvy s vydavateli ohledně trénování na jejich obsahu. Takové dohody by mohly bránit ostatním hráčům na trhu získávat potřebná data pro vývoj AI. Omezení investic a akvizic: Google by mohl čelit zákazům investovat do nových AI produktů nebo přebírat společnosti zaměřené na umělou inteligenci, což by omezilo jeho dominanci. Zamezení preferování vlastních produktů: DOJ se obává, že Google by mohl využít svůj vliv na operační systém Android k tomu, aby zvýhodňoval vlastní AI produkty na úkor konkurence. Možnost odhlášení z AI tréninku: Vydavatelé by měli mít právo odmítnout, aby jejich obsah byl používán k trénování AI, aniž by byli penalizováni snížením viditelnosti ve vyhledávači.

Jedním z nejvýraznějších návrhů je takzvaná "strukturální náprava," která by mohla vést až k rozdělení Googlu. Pokud by soud zjistil, že behaviorální opatření nejsou dostatečná, DOJ navrhuje prodej Androidu jako způsob, jak rozbít propojení mezi vyhledávacím a mobilním segmentem společnosti. Tento krok by mohl zásadně změnit rovnováhu sil v technologickém průmyslu.

Zdroj: Shutterstock

Microsoft a otázka ochrany obchodních tajemství

Google se snaží obhájit svou pozici tím, že upozorňuje na postupy svých konkurentů, zejména Microsoftu. Ten však odmítá sdílet podrobnosti o svých smlouvách s OpenAI a dalšími AI partnery, jako jsou Perplexity AI či Inflection. Microsoft tvrdí, že tyto informace nejsou relevantní a jejich zveřejnění by mohlo ohrozit jeho konkurenční postavení.

Na druhou stranu Google argumentuje, že tyto údaje by mohly objasnit, jak konkurenční strategie ovlivňují trh a do jaké míry jsou podobné těm, které využívá Google. Soudce Mehta se tak ocitá ve složité situaci, kdy musí rozhodnout, zda budou data od Microsoftu a jeho partnerů sdílena.

Budoucnost vyhledávání: Nový trh díky AI?

DOJ zdůrazňuje, že AI má potenciál zásadně změnit dynamiku na trhu vyhledávačů. Nové technologie, jako jsou "dotazově orientovaná AI řešení," by mohly vytvořit prostor pro nové hráče, kteří by mohli konkurovat Googlu. Problémem však zůstává, zda bude trh dostatečně otevřený, aby tyto inovace mohly prosperovat.

Google tvrdí, že navrhovaná opatření by ohrozila jeho schopnost inovovat a přinášet nové produkty. DOJ naopak tvrdí, že bez těchto opatření bude Google nadále bránit vstupu nových konkurentů na trh, což by mohlo poškodit spotřebitele.