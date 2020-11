Česká Tesla Medical konkuruje Elonu Muskovi, propojila mozek s technologií

Zdroj: Pixabay

Nový český startup, Tesla Medical, je zaměřený na léčbu pacientů pomocí neuromodulace, kterou využívá i Elon Musk ve své společnosti Neuralink. Tesla Medical však nechce ovládat celého člověka, ale chce za pomoci neuromodulace vyřešit jediný lidský problém, který však sužuje nemalé množství lidí – hyperaktivní močový měchýř. Neuromodulace je technologie, která se má zjednodušeně řečeno napojit na lidský mozek a poradit mu, co má udělat.

Lukáš Doskočil přiznal, že ho s Elonem pojí několik věcí, již nyní však uvažuje o přejmenování své značky, protože se objevilo několik firem s podobným jménem. Jeho společnost dokonce operuje s technologiemi na podobném principu jako Muskův Neuralink, tzn. že se snaží propojit s mozek na základě řady elektrických impulzů.

Tesla Medical dokáže údajně jako první na světě aplikovat neuromodulační efekt čistě neinvazivním způsobem, navíc lze tuto léčbu aplikovat i v domácím prostředí. Až doposud se totiž musely zavádět stimulátory podobné jako v případě onemocnění srdce, z těchto stimulátorů je pak natažená elektroda přímo do konkrétního centra v mozku.

Podle Doskočila je zde i naděje, že se tento způsob léčby dostane brzy do klinické praxe. Uvedl však, že klinické zkoušky ho stojí desítky milionů ročně. Tyto zkoušky jsou však nezbytné pro pojišťovny, které následně tuto novou léčbu mohou na základě zkoušek hradit. Naštěstí se objevilo několik investorů, kteří přinesli do startupu zhruba 95 milionů korun. Doskočil však věří, že do deseti let můžou dosáhnout tržeb v řádech jednotek miliard dolarů.