Chcete ještě upgradovat na Windows 10? Máte poslední šanci

Jestli používáte na mobilním telefonu se systémem Android jako prohlížeč Microsoft Edge, nejspíše jste si všimli, že nedávno dorazila aktualizace. A co přináší?

Jestli používáte na mobilním telefonu se systémem Android jako prohlížeč Microsoft Edge, nejspíše jste si všimli, že nedávno dorazila aktualizace. A co přináší?

Nová verze Microsoft Edge pro Android vylepšuje synchronizaci pavel-strobl 12/01/2017 00:00:00 Jestli používáte na mobilním telefonu se systémem Android jako prohlížeč Microsoft Edge, nejspíše jste si všimli, že nedávno dorazila aktualizace. A co přináší? https://cdr.cz/sites/default/files/projecte-hero_1083x744_0.jpg