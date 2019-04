Čína chce osídlit vesmír, začíná na Měsíci

Čína se snaží předehnat západní svět v mnoha technologických odvětvích a jedním z nich je bez pochyby i dobývání vesmíru, za které dokáže Čína utratit více než Rusko nebo Japonsko. V souvislosti s tím se Čína úspěšně pokusila na konci minulého roku přistát jako první na odvrácené straně Měsíce.

Čínský lunární program se datuje do roku 2007, kdy byla vyslána první sonda Chang´e 1. V letošním roce by pak měla sonda Chang´e 5 odstartovat směrem k Měsíci a dopravit zpět na Zem co nejvíce použitelných vzorků pro další zkoumání.

Všechny tyto události nejspíše dodaly Číně tolik sebevědomí, že se rozhodla do deseti let doslova kolonizovat Měsíc. Na jižním pólu Měsíce by podle programu měla vyrůst celá výzkumná stanice.Před tím, než bude celý detailní plán hotov, chtějí vědci ještě pořádně prozkoumat vzorky, které má přinést sonda Chang´e 5. Výzkumníci totiž doufají, že při budování stanice budou moci využít i místní zdroje.

Měsíc však není to jediné, o co jeví Číňané zájem. Na mušku si chtějí vzít i našeho rudého souseda. Právě tam totiž měla být vyslána sonda Yinghuo-1 již v roce 2012. Tato mise však bohužel nebyla úspěšná. I přes počáteční nezdar by se chtěli k rudému bratru znovu vrátit a vyslat sem orbitální sondu s roverem, kteří by zajistili vzorky tamních hornin.

K průzkumu životu ve vesmíru má posloužit i vlastní orbitální stanice, která bude vynesena do vesmíru již během roku 2020 za pomoci čínské rakety Long March – 5B. Finální dokončení čínské orbitální stanice – CSS – je předběžně plánováno na rok 2022. Jak je vidět, tak Čína nezahálí a světové jedničce v dobývání vesmíru, USA, dýchá těsně na záda.