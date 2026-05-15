Copilot mizí z Edge jen na oko. Ve skutečnosti je teď úplně všude
Microsoft v rámci nejnovější aktualizace Edge oznámil, že Copilot Mode končí, zároveň ale představil řadu nových AI funkcí pro desktopovou i mobilní verzi prohlížeče. Asi taková nejvýraznější novinka u Copilotu je práce napříč otevřenými panely. Pokud má uživatel otevřeno více webů najednou, Copilot si dokáže jednotlivé stránky projít a vytáhnout z nich informace podle aktuálního dotazu.
Místo přepínání mezi deseti záložkami pak postačí kliknout na ikonu Copilotu a zeptat se, která možnost vychází nejlépe, co je nejlevnější nebo například která restaurace má nejlepší hodnocení. Edge pak odpověď sestaví z informací napříč otevřenými kartami. Microsoft tvrdí, že cílem má být omezení neustálého přeskakování mezi záložkami, které je dnes mimo jiné pro mnoho lidí běžnou součástí práce na webu.
Co se týče spuštění této funkce, k její aktivaci bude docházet automaticky přes Copilot, přičemž AI sama projde obsah otevřených stránek. Microsoft zároveň zdůrazňuje, že přístup k těmto datům vyžaduje souhlas uživatele - na což se v dnešní době rozhodně nemůžeme nijak spoléhat.
Copilot totiž nebude pracovat jen s aktuálně otevřenými panely, ale dostane přístup i k historii prohlížení a dlouhodobé paměti konverzací. Jinými slovy si dokáže pamatovat předchozí dotazy a využívat je při dalších odpovědích. Je to asi dobré pro ty uživatele, kteří dlouhodobě hledají informace o stejném tématu, načež na to jazykový model Copilot může snáze navázat a poskytovat relevantnější doporučení. Na druhou stranu mnoho uživatelů se oprávněně obává toho, že prohlížeč v takovém případě může sbírat historii surfování a dále s ní nakládat v jazykovém modelu.
Možný dopad takového nakládání s daty na obyčejné uživatele si můžeme připomenout ve starším článku z minulého roku, kde jsme na to upozorňovali v případu úniků z ChatGPT do Google vyhledávání.
Další funkce budou:
- Study and Learn - je to něco jako studijní asistent přímo v prohlížeči. Když si třeba uživatel bude číst článek nebo studijní materiál, Copilot dokáže obsah rozdělit do srozumitelných částí, vysvětlit složitější témata nebo dokonce vytvořit krátký kvíz pro ověření znalostí.
- Pomocník pro psaní textů - Copilot může upravovat nebo rovnou vytvářet příspěvky na sociální sítě, pomáhat s formulací textů a editací obsahu. V podstatě jde o podobný koncept, jaký dnes firmy tlačí téměř všude - AI musí sloužit jakožto osobní asistent pro běžnou kancelářskou práci.
Pak je tu další funkce, která bude umožňovat generování podcastů z webových stránek. Edge dokáže převést obsah článku do audio podoby, tudíž si uživatel může nechat stránku přečíst ve formátu připomínajícím podcast. Podobné věci už zkoušely i jiné AI služby, ale Microsoft je teď začíná zabudovávat přímo do prohlížeče.
Dojde to i na mobilní verzi Edge. AI bude pracovat s otevřenými panely i na telefonu a přibývá například funkce Journeys, která organizuje historii prohlížení podle témat. Uživatel se tak může vracet k rozpracovaným okruhům vyhledávání nebo projektům bez nutnosti složitě dohledávat konkrétní stránky.
Některé funkce jsou zatím omezené pouze na americký trh, konkrétně onen AI pomocník pro psaní nebo Journeys na mobilu. Dá se ale očekávat, že Microsoft bude dostupnost postupně rozšiřovat i do dalších regionů - což je běžný zvyk.
KOMENTÁŘ: Teď si pojďme říci negativa a zaspekulovat, co tím Microsoft asi zamýšlí. Očividně pochopil, že příliš agresivní tlačení Copilotu do popředí vyvolávalo negativní reakce, a tak dělá úplný opak toho, co by si velké množství uživatelů nejvíce přálo - kompletní zrušení všech těchto AI funkcí a jejich přesunutí do přídavných rozšíření, které nebudou součástí žádného operačního systému. Mohly by existovat v obchodu s aplikacemi jako čistě dobrovolný software či addon do prohlížeče, ale určitě ne jako pevná součást prohlížeče, který je zase pevnou součástí OS. Co tedy Microsoft provádí nyní? Schovává a zahrnuje tyto AI funkce do běžných funkcí prohlížeče tak, aby byly méně nápadné, ale zároveň mnohem více propojené s každodenním používáním, čímž vlastně ze všech uživatelů činí hlupáky.
Tuto skutečnost opět potvrdili svou kritikou i uživatelé Redditu a jiných diskuzních fór. Uživatelé Microsoftu jednoduše nevěří v otázce ochrany soukromí. Komentáře typu „Microsoft Edge a soukromí nejdou dohromady“ se na internetu objevují poměrně často a je patrné, že reputace firmy v této oblasti je nezdravá - ostatně není divu, když se neustále snaží něco před uživateli skrývat.
A je to, jak často podotýkám, celkem škoda, protože můžeme vidět náznaky, kdy se Microsoft snaží svou image zlepšit. Například po příchodu Windows 11 a následném masivním tlačení Copilotu do systému se firma dostala pod tlak kvůli bloatwaru, telemetrii i pocitu, že uživatel ztrácí kontrolu nad vlastním systémem. Aktuálně proto běží interní projekt s kódovým označením K2, jehož cílem má být zjednodušení Windows 11, odstranění zbytečností a lepší výkon systému. O tom jsme také psali v tomto článku a byl to dle našeho názoru krok dobrým směrem (přestože i K2 je velmi kritizováno stran mnohých uživatelů na sociálních sítích jako další kamufláž - v redakci CDR si to nemyslíme).
Je všeobecně známo, že důvěra se složitě získává a velmi snadno se ztrácí. Pro nemalý počet uživatelů Win11 tak každá další AI funkce představuje spíš další krok směrem k většímu sběru dat než reálné zlepšení používání počítače. A Microsoft se namísto dělání věcí, které lidem z pochopitelných důvodů vadí, pouze snaží změnu zastírat. Takový přístup nemůže do budoucna firmě přinášet moc příznivých vyhlídek.
Technologicky jsou nové funkce do Edge určitě zajímavé a některé mohou být opravdu praktické. To je třeba uznat. A ještě lepší by bylo, kdyby tyto funkce byly spojeny do jednoho rozšíření či programu, který by bylo možné dobrovolně stáhnout a používat. Otázkou však v tuto chvíli zůstává, kolik lidí bude ochotných výměnou za domněle ušetřenou práci svěřovat další svá osobní data jazykovým modelům od firmy, která naopak nejde nijak příkladem a snaží se před uživateli vše dlouhodobě skrývat. Já osobně nemám v plánu tyto funkce využívat. A co vy, milí čtenáři, jaký na to máte názor?