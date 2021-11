Crew Dragon dopravil na zem posádku ISS, která zde byla 200 dní

Zdroj

Dnes ráno u pobřeží Floridy přistála vesmírná loď Crew Dragon od společnosti SpaceX spolu se čtyřmi astronauty z Mezinárodní vesmírné stanice, kde strávili 200 dní. Jednalo se o Američany Shane Kimgrough a Megan McArthurovou, Francouze Thomase Pesqueta a Japonce Akihika Hošide. Cesta z oběžné dráhy trvala zhruba osm hodin.

Undocking confirmed! @SpaceX 's Crew Dragon Endeavour is backing away from the @Space_Station and preparing for its first-ever 360° flight around the Station. pic.twitter.com/wACI3C5dke

Na Mezinárodní vesmírné stanici je pak již v brzké době vystřídá nová posádka, která by mohla odletět, pokud to povětrnostní podmínky dovolí, již tento čtvrtek. Vesmírná loď Crew Dragon je řízena autopilotem a než dopravila astronauty na zem, měla ještě jeden úkol. Zhruba 90 minut oblétala Mezinárodní vesmírnou stanici a pořizovala fotografie jejich exteriérů pro zmapování, v jaké je stavu.

LIVE NOW: Crew-2 is almost home!



The @SpaceX Crew Dragon Endeavour is preparing to return to Earth off the coast of Florida with four astronauts aboard. Splashdown is targeted for 10:33pm ET (03:33 UTC). https://t.co/YHlXODQZhN