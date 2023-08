Elektrický vlak Infinity využívá gravitace k nabíjení baterie, cestuje neomezeně

Ať už je brána ekologie jako nezbytnost či společenský trend, zavazuje se mnoho velký společností k transformaci svého businessu tak, aby při výrobě a pracovním procesu zanechávala daná společnost naprosto minimální vliv na životní prostředí a zároveň minimalizovala škodlivé uhlíkové emise.

V této souvislosti se snaží společnosti podnikat nejrůznější kroky, jako je montáž solárních panelů, chlazení datacenter studenou vodou a tím ji zároveň ohřívat či obměnit svůj vozový park za ekologické varianty. Výjimkou není ani australská těžařská společnost Fortecue, která se zavázala, že do roku 2030 převede kompletně svůj vozový park na ekologický.

Zároveň vyvíjí vlastní technologie, které chce následně prodávat dalším společnostem, a to prostřednictvím své dceřinné společnosti Fortescue Future Industries. Společnost Fortescue Future Industries je navíc hrdým držitelem ocenění William Advanced Engineering.

Nejnovějším projektem těchto společností má být elektrovlak označovaný jako „nekonečný vlak“, jehož cílem je přeprava železné rudy. Přízvisko nekonečný pak získal kvůli schopnosti dobíjet vlastní baterie pomocí obyčejné gravitace. Podle vyjádření generální ředitelky Fortescue, Elizabeth Gaines, má Ininity Train potenciál stát se neúčinnější bateriovou elektrickou lokomotivou na světě.

Zdroj: Shutterstock

Podle názoru generální ředitelky má regenerace elektřiny na sjezdových úsecích odstranit potřebu instalace infrastruktury pro výrobu obnovitelné energie a dobíjení. Je to velice efektivní řešení pro eliminaci nafty a snížení emisí pro železniční provoz. V praxi ale o tak revoluční věc nejde, protože něco podobného již funguje i u elektromobilů.

Jak Infinity Train funguje?

Princip je velice jednoduchý, protože když jedete z kopce můžete pomocí technologie podobné dynamu vyrábět energii, která se vám ukládá do bateriových článků. Tuto energii zase použijete, když jedete po rovině či do kopce. Bohužel společnost Fortescue nesdělila žádné bližší detaily ohledně své technologie.

Podle odborníků z této společnosti je v těžebních lokalitách, kde operuje Fortescue, dostatek sjezdových svahů a možností brzdění ve směru, kde jezdí vlak plně naložený na to, ayb se baterie sama dobila. Když je vlak vyložený, je několikanásobně lehčí, a proto nashromažděná energie stačí na jeho cestu zpět bez potřeby dalšího dobíjení.

Faktem zůstává, že by se touto technologií mohly ušetřit nemalé náklady. V úvahu tak připadají i hybridní vlaky, které by mohly kombinovat elektromotory a klasické palivo s tím, že by při sjezdu z kopce či při brzdění dobíjeli svou baterii. Určitě se tak jedná o krok správným směrem, ale v tuto chvíli není přesně stanovené, kdy bude první prototyp nasazen do ostrého provozu.