Elon Musk dostal výhružný vzkaz od Anonymous za manipulaci s cenou Bitcoinu

Elon Musk je velice činorodý člověk s neuvěřitelnými plány a také je samozřejmě jeden z nejbohatších lidí na světě, který se také proslavil svými příspěvky na Twitteru. V minulosti se dostal již několikrát do hledáčku SEC (Komise pro kontrolu cenných papírů Spojených států) za manipulování akciového trhu, jelikož tento trh podléhá řadě regulacím a pravidlům. V poslední době si však Elon Musk oblíbil trh s kryptoměnami, který podobným regulacím nepodléhá.

Svými příspěvky tak trh s kryptoměnami (zejména Bitcoinu) poslal na horskou dráhu. Na začátku roku se vyjadřoval vůči Bitcoinu velmi pozitivně, i jeho automobilka Tesla do této kryptoměny zainvestovala nemalé peníze a umožnila i platbu svých vozů za Bitcoin. Důsledkem těchto oznámení cena Bitcoinu raketově vzrostla. Netrvalo ovšem dlouho, než Elon Musk otočil názor a začal se naopak do Bitcoinu navážet, čímž jeho cenu poslal opět dolů, a jeho Tesla platby kryptoměnami opět zrušila.

Od svého letošního vrcholu se cena Bitcoinu pohybuje přibližně na polovině. Důvěře v trh s kryptoměnami nepomáhá ani fakt, že Elon Musk začal propagovat Dogecoin, tedy kryptoměnu původně vzniklou jen jako fór. Ačkoliv je ve hře mnoho teorií, proč Elon Musk otočil svůj názor a zda svoji náklonnost k Dogecoinu myslí vážně, žádné oficiální stanovisko není známo.

Přesně takové chování se nelíbí mnoha lidem a mimo jiné i známé hackerské skupině Anonymous, kteří oficiálně poslali Elonu Muskovi vzkaz nahraný na videu a sdílený na Youtube. Zpráva začíná slovy: „Toto je zpráva od Anonymous Elonu Muskovi.“

Skupina Anonymous na jednu stranu uznává vliv Elona Muska, ale na druhou stranu ho vidí jen jako narcistického boháče, který zoufale touží po pozornosti. Dále pak tvrdí, že cíl zachránit svět vychází pravděpodobně z jeho nadřazenosti a spasitelském komplexu než ze starosti o lidi jako takové.

Zároveň se postava na videu zmínila o zaměstnancích Tesly, kteří pracují v otřesných podmínkách a nebo o podílu dětské práce v lithiových dolech. V další části videa pak odsoudil to, že se Elon de facto korunoval dobyvatelem Marsu, kam chce posílat lidi na jistou smrt.

V druhé části pak postava prohlásila: „Jsi jenom CEO, který si zbudoval vlastní kult sledujících díky sra*kám a trollování na sociálních sítích. Ve skutečnosti si většina lidí uvědomila, že hlavním zdrojem příjmů Tesly není prodej aut, ale vládní dotace, prodej uhlíkových kreditů i prodej bitcoinu, který Tesle jen za minulý rok vydělal více než prodej vlastních vozů za celou dosavadní existenci.“

Elon Musk však podle autora videa není hloupý a byl obeznámen s energetickou náročností těžby Bitcoinu ještě před oficiálním prohlášením, avšak pravým důvodem není ekologická stopa, ale to, že by neměl nárok na čerpání státních dotací v rámci nově otevřeného dotačního programu Joe Bidena, který plánuje uvolnit 174 miliard dolarů směrem k elektromobilitě, aby se USA stalo velmocí v tomto segmentu. Teorie naznačují, že aby se Tesla mohla do tohoto programu zapojit, odstřihla raději jakékoliv jakékoliv cesty, které by mohly vést k jejímu zamítnutí.

Následně autor videa obvinil Elona, že svými tweety dokázal zničit životy lidí a připravil miliony investorů o peníze, když svými hrátkami (které by na akciovém trhu byly trestné) manipuloval cenou Bitcoinu. Investice do kryptoměn s sebou sice přináší určitou míru rizika, zde však je myšlena spíše lhostejnost Elona. Na konci videa je pak uvedeno: „Myslíš si, že jsi nejchytřejší člověk v místnosti, ale teď teprve poznáš toho pravého soupeře. My jsme Anonymous. My jsme legie.“

V praxi pak jde o to, že Anonymous nejsou konzistentní skupinou, která by měla svého vlastního mluvčího. Názory členů se mohou značně lišit a to je pravděpodobně i případ tohoto videa, od kterého se distancovali majitelé twitterového učtu YourAnonNews i oficiálního Youtube kanálu. Zřejmě tak půjde o iniciativu jedince, menší skupiny hackerů nebo jen imitátora skrývajícího se za silným jménem.