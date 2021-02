Elon Musk si dává pauzu od Twitteru. Jak dlouho mu to vydrží tentokrát?

Včera Elon Musk na svém Twitter oznámil, že nějaký čas se této sociální síti bude stranit. Strohá informace zavdává spekulacím o tom, co se vlastně děje. Není to však poprvé, kdy se Musk takto mediálně odmlčel. V listopadu 2019 například uvedl, že přechází do režimu offline s dodatkem, že si není jistý užitečností Twitteru. Ticho na jeho účtu trvalo jen čtyři dny. Vloni v červnu si dal také pauzu a oznámil to přesně stejným tweetem jako dnes, viz níže.

Po dvou dnech se však vrátil ke své obvyklé aktivitě na Twitteru a některé ony pauzy mohly souviset s nepříznivým obdobím, kdy se jeho společnosti ocitly v krizi, ale při pohlédnutí na nedávné události se zdá, že by se tato kapitola s krizí uvnitř firmy neměla opakovat. Spojitosti ohledně poslední ohlášené pauzy na Twitteru Elona Muska zůstávají zatím zahaleny rouškou tajemství.

Je až s podivem, jaký přesah a dopady mají strohá oznámení Elona Muska a kor na Twitteru. Když například v květnu loňského roku napsal, že cena akcií společnosti Tesla je moc vysoká, ceny šly okamžitě dolů. Po dotazu, jestli si Musk dělá legraci, odpověděl, jak jinak opět stroze, "Ne". Dokonce se i uvažovalo, jestli jeho účet nebyl napaden, což se záhy vyvrátilo. Pokud se podíváme na jeho počet sledujících, je to více než 33 miliónů uživatelů Twitteru. Veškerá aktivita na jeho účtu se tak dá považovat za marketingovou hru ve prospěch Tesly.