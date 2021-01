Tesla překonala odhady analytiků, prodeje atakovaly 500 000 prodaných aut

Zatímco společnost Tesla ještě v lednu 2020 prohlašovala, že očekává, že snadno překročí Muskův cíl ​​do konce roku prodat a dodat 500 000 svých automobilů po celém světě, musela společnost kvůli pandemické situaci zavřít svou novou továrnu v Číně i továrnu ve Fremontu v Kalifornii.

Ve skutečnosti Tesla dodala během loňského roku 499 550 vozů, což je více než předpovídali analytici, a to sice, že firma za rok 2020 prodá pouze 481 261 automobilů.

Zvolený cíl prodeje 500 000 automobilů je součástí Muskova plánu vtáhnout automobilový průmysl do epochy zelené energie. Elon Musk kdysi dokonce předpovídal, že Tesla dodá 1 milion vozidel v roce 2020. Později však od této prognozy ustoupil poté, co se společnost dostala do potíží při zvyšování produkce svého prvního masově prodávaného elektrického automobilu Model 3.

Na Twitteru Musk napsal, že i takový počet prodaných vozů v roce 2020 považuje za důležitý milník v historii společnosti. Slib Elona Muska o počtu prodaných kusů elektro aut se přesně nesplnil, ale bylo to tak těsné (přesně 99.91 % z původního plánu), že v podstatě se jeho prodejní výhled dá považovat za úspěšný.

Dodejme, že společnosti Tesla se podařilo pětkrát za sebou ve čtvrtletí vykázat zisk, přičemž stoupla tržní hodnota Tesly až na 627 miliard dolarů.