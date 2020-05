Elon Musk ignoroval nařízení a otevřel továrnu v Kalifornii, dočkal se výjimky

Zdroj: Time.com

Elon Musk se v poslední době potýkal se zásadním problémem, týkající se zavření kalifornské továrny na výrobu automobilů Tesla z důvodu opatření proti koronaviru. Dle původních zpráv (o kterých jsme vás informovali zde) se Elon Musk chystal celou továrnu přestěhovat.

Nakonec se však rozhodl pro jiné řešení, a to zkrátka spustit běžný provoz v továrně nehledě na nařízení vedení okresu. Díky tomu mu hrozila jak finanční pokuta, tak i vězení. Majitel společnosti Tesla však prohlásil, že je na obojí připraven. Aby toho nebylo málo, podal Elon Musk na kalifornský okres Alameda County ještě žalobu.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.