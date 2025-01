Elon Musk jako možný zachránce TikToku? Nebo to bude jinak

S blížícím se verdiktem amerického Nejvyššího soudu, který má rozhodnout, zda aplikace bude muset být prodána, nebo čelit zákazu, se situace vyostřuje. V případě, že soud zakáže TikTok vlastněný čínskou společností ByteDance, by čínští představitelé mohli jako alternativu zvážit prodej jeho americké části některému z klíčových hráčů na technologickém trhu.

Jedním z možných kupců, který se podle zdrojů objevil v jednáních, je Elon Musk. Tento scénář, jakkoli zatím čistě spekulativní, by mohl zásadně změnit podobu globálního internetu.

Proč právě Elon Musk?

Elon Musk není jen jedním z nejbohatších lidí na světě, ale také osobností, která má odvážné a realistické vize. Po koupi Twitteru v roce 2022, kdy zaplatil 44 miliard dolarů, se snaží transformovat tuto platformu v takzvanou "aplikaci pro všechno a všechny" (anglicky "everything app"). TikTok by mohl být tím dílkem skládačky, který Muskovi chybí k dosažení jeho ambicí.

Zdroj: Shuterstock

Strategické výhody koupě TikToku:

Obrovská uživatelská základna: TikTok má ve Spojených státech přes 170 milionů uživatelů. Přidání této platformy by okamžitě zvýšilo dosah Muskova impéria. Unikátní data: Aplikace má jeden z nejpokročilejších algoritmů pro doporučování obsahu, což je technologie, kterou Musk může využít nejen pro sociální sítě, ale i pro rozvoj své umělé inteligence xAI. Diversifikace příjmů: TikTok je pro mnoho tvůrců zdrojem příjmů, což by mohlo Muskovi přinést stabilnější monetizační model.

Problémy, které by mohly nastat

I když má Musk prostředky a motivaci k takové akvizici, transakce by nebyla jednoduchá. TikTok se odhaduje na cenu až 50 miliard dolarů, což by znamenalo další obrovskou finanční zátěž pro Muska, který stále splácí dluhy spojené s nákupem Twitteru.

Dalším problémem by mohla být politická situace. I když Musk udržuje blízké vztahy s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem, který má na TikTok smíšené názory, schválení transakce by mohlo narazit na odpor amerických regulátorů.

Alternativy TikToku a budoucnost uživatelů

Hrozba zákazu TikToku vyvolala mezi jeho uživateli paniku. Mnoho tvůrců obsahu začalo hledat náhradu za platformu, která se stala jejich hlavním zdrojem příjmů. Mezi zvažované alternativy patří:

Instagram Reels: Funkce kopírující TikTok, kterou však provázejí kontroverzní změny v politice Meta.

Funkce kopírující TikTok, kterou však provázejí kontroverzní změny v politice Meta. YouTube Shorts: Stabilní platforma s širokou uživatelskou základnou.

Stabilní platforma s širokou uživatelskou základnou. Čínské aplikace: Někteří uživatelé hledají útočiště v aplikacích jako Lemon8 nebo Red Note, což ale může vyvolat další regulační problémy v USA.

Z pohledu Číny není TikTok jen sociální sítí, ale i cenným strategickým aktivem. Možnost jeho prodeje do USA může být pro čínské představitele vyjednávacím trumfem ve stále napjatějších obchodních vztazích s Washingtonem. Očekává se, že jakýkoli prodej by musela schválit čínská vláda, zejména pokud by zahrnoval klíčové technologie TikToku, jako je algoritmus doporučování obsahu.