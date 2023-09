Elon Musk odpojil Starlinky v oblasti Krymu. Má na rukou krev, tvrdí Podoljak

Na počáku konfliktu mezi Ruskou federací a Ukrajinou nabídl Elon Musk ukrajinské vládě k dispozici přístup ke svému internetu Starlink. Ukrajinská vláda ale používala tento internet pro řízení válečných operací a navádění dronů. Musk po tomto zjištění internet pozastavil s tím, že pokud by SpaceX nabízelo internetové připojení za těchto podmínek, zapojilo by se do velkého válečného aktu.

Jak to ale celé ve skutečnosti bylo? To částečně odkrývá nová biografie Elona Muska jejímž autorem je Walter Isaacson. Podle zveřejněného úryvku na CNN prý Musk instruoval pracovníky SpaceX, aby omezili přístup ke Starlinku jen v blízkosti Krymu a válečných zón. Tím by prý zabránil zneužití jeho internetu pro válečné účely.

Zdroj: Shutterstock

Podle Muska by takový útok mohl vyprovokovat Ruskou federaci k použití jaderných zbraní. K celé záležitosti se vyjádřil i poradce Volodymyra Zelenského, Mychajl Podoljak, na platformě X (dříve Twitter). Uvedl, že tímto krokem a tím, že Musk zabránil ukrajinským dronům v útoku na ruské lodi umožnil Musk odpálení raket na ukrajinská města. To mělo za následek velké množství civilních obětí, a to včetně dětí. Podle Podoljaka to je cena za Muskovu nevědomost a velké ego.

Musk však tvrdí, že jeho Starlink v této oblasti stejně nebyl aktivní, a proto ani SpaceX nic v okolí ruských lodí nedeaktivoval. Vláda Ukrajiny prý přímo žádala Muska o rozšíření pokrytí Starlinku až do Sevastopolu. Zde byl zřejmý záměr potopit ruskou flotilu, která zde kotví.