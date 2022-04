Epic Games nabízí dvě hry zdarma, které potěší hráče strategií a simulací

Od 14.4. do 21.4. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Insurmountable a XCOM 2.

Hru Insurmountable vyvinuli němečtí herní vývojáři ze studia ByteRockers' Games. Hra vyšla v roce 2021 a jedná se o simulaci horolezectví s roguelike a survival prvky. Na začátku si zvolíte jednu ze tří postav, se kterou se pokusíte zdolat vrcholky hor. Na výběr je buď vědec, dobrodruh nebo žurnalista. Každá z nabízených postav má jiný důvod kde zdolání hor, jež tvoří pozadí příběhu a odlišné statistiky. Vašim úkolem je zdolat celkem tři hory vytvořené procedurálně generovaným prostředím. Musíte si pečlivě naplánovat svou trasu výstupu a dát si pozor na to, ať neumrznete nebo nezemřete vyčerpáním. Ke zdolání hor máte jen omezené zásoby a pokud zemřete, tak začínáte hru znovu od začátku. Na Epicu se tato hra běžně prodává za 349 korun a na metacritic získala od recenzentů souhrnné hodnocení 75.

Druhou hrou je XCOM 2 od amerických herních vývojářů ze studia Firaxis Games. Hra vyšla v roce 2016 a jedná se o pokračování hitu XCOM: Enemy Unknown z roku 2012. Jedná se o restart série slavné značky X-COM (respektive UFO). Série začala v roce 1994 hrou UFO: Enemy Unknown, následoval X-COM: Terror from the Deep a X-COM: Apocalypse, což byly tahové strategie. Pak následovaly tři odbočky (hry) X-COM: Interceptor, First Alien Invasion a Enforcer a nakonec nastala odmlka a restart celé série v roce 2012.

Děj se odehrává 20 let po prvním dílu, kdy mimozemšťané nad lidstvem vyhráli a následně zotročili lidskou civilizaci. Zavládl tak Nový světový řád, proti němuž se zformoval odboj a vy se stáváte hlavou odbojové organizace a jedinou nadějí lidstva v možnosti svrhnutí totalitní světovlády mimozemšťanů. Čeká vás partyzánský boj, vědecký výzkum, najímání a vylepšování žoldáků a k pokoření mnoho procedurálně generovaných map, ve kterých budete v tahových soubojích muset porazit řadu mimozemských nepřátel. XCOM 2 se běžně prodává na Epicu za 1350 korun a na metacritic získal od recenzentů souhrnné hodnocení 88, od hráčů pak uživatelské score 7,3.

Hru Insurmountable si můžete přidat na Epicu zdarma do své knihovny na tomto odkazu a hru XCOM 2 na tomto odkazu.