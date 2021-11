Epic Games rozdává další hru zdarma, potěší fanoušky série Borderlands

Od 11.11. do 18.11. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout akční střílečku Tiny Tina's Assault On Dragon Keep. Jedná se o předposlední příběhové DLC ke hře Borderlands 2. Je to samostatně spustitelné DLC, které po vás nevyžaduje vlastnit Borderlands 2, takže nemusíte mít hru Borderlands 2 zakoupenou a přesto si můžete toto DLC zahrát.

Hra Borderlands 2 vyšla v roce 2012 a vyvinulo ji americké herní studio Gearbox Software. Hru Borderlands 2 asi moc nemá cenu sáhodlouze představovat, protože asi neexistuje moc lidí, kteří by o ni neslyšeli. Jedná se o střílečku viděnou z první osoby, která obsahuje RPG prvky a je stylizovaná do komiksové grafiky. V samotné hře plníte obrovské množství misí (hlavních a vedlejších úkolů), za které získáváte zkušenosti. V Borderlands 2 bylo vašim primárním úkolem porazit hlavního zloducha, který řídí společnost Hyperion Corporation, skrze níž terorizuje planetu Pandora.

K hlavní hře Borderlands 2 vyšlo celkem 5 příběhových DLC, které představovaly další kampaně k základní hře. Byly to DLC Captain Scarlett and Her Pirate's Booty, Mr. Torgue's Campaign of Carnage, Sir Hammerlock's Big Game Hunt, Tiny Tina's Assault on Dragon Keep a Commander Lilith & the Fight for Sanctuary. Epic nabízí zdarma DLC Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, ve kterém se hrdinové z druhého dílu Borderlands rozhodli zahrát parodii na stolní hru Dungeons and Dragons s názvem Bunkers and Badasses. Vašim hlavním úkolem bude zachránit královnu ze spárů zlého čaroděje. Ocitáte se tedy ve fantasy světě, kde vašimi nepřáteli budou např. orkové, rytíři, trpaslíci, kostlivci nebo třeba draci. Celkem na vás čeká 31 úkolů k pokoření.

DLC Tiny Tina's Assault On Dragon Keep prodává Epic běžně za 269 korun a na metacritic si toto DLC vysloužilo od odborných recenzentů metascore 87. Od hráčů pak souhrnné hodnocení 8,5.

Samostatně spustitelné DLC Tiny Tina's Assault On Dragon Keep si můžete na Epicu přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.