Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče mlátiček a akčních her

Od 6.3. do 13.3. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout mlátičku Them's Fightin' Herds zaměřující se na souboje ve 2D arénách.

Hra Them's Fightin' Herds vyšla v roce 2020 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Mane6. Them's Fightin' Herds je mlátičkou odehrávající se ve fantastickém světě Foenum. Zemi Foenum obývají poníci, krávy nebo lamy, kteří před lety porazili agresivní rasu zvanou jako predátoři.

Přestože se Foeňanům podařilo před lety predátory porazit, tak mír v zemi nevydržel dlouho, protože agresivní rasa predátorů si našla cestu zpět do světa Foenum skrze magickou dimenzi. Jednotlivé národy Foeňanů proto posílají své největší válečníky, aby uzavřeli průchod do magické dimenze a znemožnili tak invazi agresivní rasy predátorů. Poctu dokončit tento úkol ale získá pouze jeden ze šampiónů.

Them's Fightin' Herds je mlátičkou, ve které bojujeme ve 2D arénách s dalšími poníky, lamami a kravkami o poctu stát se šampiónem Foenu. Hra využívá propracovaný, ale intuitivní bojový systém, který je založen na čtyřech hlavních útočných tlačítkách. Během soubojů můžeme provádět slabé, střední, silné a magické útoky. Právě magické útoky jsou unikátní pro každou postavu a umožňují využívat její speciální schopnosti. Jakmile se nám podaří nabít speciální ukazatel, můžeme spustit mocné, vylepšené útoky. Ve hře je také implementován systém Juggle Decay, který zabraňuje nekonečným kombům. Čím déle budete útočit na protivníka stále stejnými údery, tím odolnější vůči těmto úderům se stane.

Them's Fightin' Herds lze hrát sólo nebo s dalším hráčem v multiplayeru. Režim pro více hráčů vám nabídne hru přes internet nebo lokálně na jedné obrazovce. Samotáři si mohou vyzkoušet své schopnosti nejen v příběhovém a tréninkovém režimu, ale také ve speciálním survival režimu, ve kterém musí přežít po sobě jdoucí souboje s protivníky. Mezi souboji se přesouváme do speciální lobby, která je znázorněna v top-down perspektivě.

Pokud vám grafika připomíná animovaný seriál My Little Pony, tak vězte, že na vizuálu hry spolupracovala americká animátorka a scénáristka Lauren Faustová, která stojí za animovaným seriálem My Little Pony: Friendship is Magic. Hra nabízí jak singleplayer, tak i multiplayer. Na Epicu se běžně prodává za 420 korun a její dohrání vám zabere přibližně 5 hodin vašeho času. Hráči ohodnotili na metacritic tuto hru souhrnným hodnocením 7,1.

