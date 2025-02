Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče akčních adventur

Od 27.2. do 6.3. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout akční adventuru Mages of Mystralia, která se odehrává ve fantasy světě, kde lidé obdaření magickými schopnostmi vzbuzují pouze strach a nenávist. O tom se na vlastní kůži přesvědčí i hlavní hrdinka hry Zia.

Za hrou Mages of Mystralia stojí kanadští herní vývojáři ze studia Borealys Games. Hra Mages of Mystralia vyšla v roce 2017 a spadá do žánru akčních adventur. Ve hře hrajete za mladou dívku Ziu, která má magické schopnosti. Bohužel ji tato skutečnost odsoudila do vyhnanství, protože lidé ve vaší vesnici nemají lidi s magickými schopnostmi zrovna v lásce. Vaši jedinou nadějí je vypravit se do útočiště potulných mágů, naučit se pořádně své magické schopnosti používat a nakonec odhalit zlověstné spiknutí a vypořádat se s hlavním záporákem, který ohrožuje vaši domovinu.

K dispozici máte kouzla ze čtyř živlů (oheň, voda vzduch a země), které můžete použit jak v boji, tak i při řešení různých hádanek (logických puzzlů). Sami pak přijdete na to, že některá kouzla jsou účinnější proti určitým typům nepřátel nebo k řešení obrovského množství hádanek. Během hraní se zabýváme hlavně prozkoumáváním světa, plněním úkolů a bojem. Soubojový systém je založen výhradně na kouzlech.

Během dobrodružství hrdinka sbírá runy aktivující konkrétní magické efekty. Můžeme je libovolně kombinovat a vytvářet tak téměř nekonečné množství kombinací vedoucích k novým kouzlům. Současně také rozvíjíme statistiky postavy, ale o jejím bojovém potenciálu rozhoduje především arzenál kouzel. Tempo hry je velmi rychlé, připomínající téměř oldschoolovou střílečku. Z tohoto důvodu, abychom byli úspěšní, tak si musíme osvojit nejen vynalézavost při vytváření kouzel, ale také mít dobré reflexy.

Za zmínku stojí, že herní svět a scénář vytvořil Ed Greenwood, otec fantasy světa Forgotten Realms, jež je nejoblíbenějším světem v rodině stolních her na hrdiny Dungeons & Dragons. Mages of Mystralia se běžně na Epicu prodává za 420 a dohrání této hry vám zabere přibližně 8 a půl hodiny vašeho času. Hra Mages of Mystralia si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů metascore 74 a od hráčů následně souhrnné hodnocení 7,5.

Hru Mages of Mystralia můžete získat zdarma na tomto odkazu.