Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče stříleček a strategických her

Od 8.5. do 15.5. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Deadtime Defenders a Touch Type Tale.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

První hra Deadtime Defenders vyšla letos a stojí za ní studio Arcane Embers. Jedná se o dynamickou střílečku s RPG prvky, která vás vtáhne do víru boje proti chaosu z jiných dimenzí. Záhadný portál otevřel bránu do alternativních světů, ze kterých se na naši realitu valí hrozba a vy jste poslední nadějí lidstva. Vydáte se na nebezpečné mise, kde budete sbírat epickou kořist a eliminovat nepřátele, než se nakonec vrátíte zpět na základnu, kde se přezbrojíte, vyhodnotíte úspěšnost mise a připravíte se na další výpravu.

Hra obsahuje i příběh, v němž se vžijete do role elitního vojáka prozkoumávajícího cizí dimenze a likvidujícího bossy a jejich poskoky. Po boku generála Shellshocka a jeho odvážného týmu Obránců se budete probojovávat skrze vlny nepřátel a postupně odhalovat záhadu známou pod tajemným názvem Deadtime.

Postavu si můžete plně přizpůsobit a vytvořit si tak svého dokonalého Obránce. V průběhu hry budete odemykat nové schopnosti vašeho hrdiny, které podpoří váš osobní herní styl. Můžete modifikovat předměty a hledat tu nejlepší kombinaci statistik, která vám následně pomůže v boji proti těm nejtěžším monstrům. V endgame fázi hry vás pak čekají výzvy s hodnotnými odměnami a honba za tím nejvzácnějším lootem, který svět Deadtime Defenders nabízí.

Druhá hra Touch Type Tale vyšla v roce 2023 a stojí za ní němečtí herní vývojáři ze studia Pumpernickel Studio. Strategická hra Touch Type Tale nás přenese do fantastické země bez vládce. K tomu všemu se navíc u jejích bran začínají objevovat krvežízniví (a po bohatství toužící) barbaři. My se přitom ujímáme role hrdiny, který je její poslední nadějí na záchranu. Na rozdíl od jiných zástupců žánru se při hraní Touch Type Tale vůbec nepoužívá myš. Ovládání je místo toho založeno na psaní klíčových slov zobrazených na obrazovce. Tímto způsobem rekrutujeme nové jednotky, vydáváme rozkazy vojsku (posíláme je na určité místo, měníme formaci nebo dáváme rozkaz k útoku), stavíme nové budovy a spravujeme struktury království či dokonce ovládáme herní menu.

Samotné hraní se však příliš neliší od toho, na co jsme zvyklí u jiných strategií. Během hry se tedy staráme o získávání surovin, stavbu dalších budov a v neposlední řadě o boj, do kterého vysíláme mimo jiné rytíře nebo lučištníky. Děj hry se přitom odehrává na dvou obrazovkách. Zatímco na větší z nich vidíme naše panství a jeho okolí, menší, zabudovaná do uživatelského rozhraní, nám například umožňuje nahlédnout zblízka do dění v budovách nebo sledovat průběh bojů s nepřáteli. Touch Type Tale má grafické ztvárnění laděné do kresleného stylu. Vše je přehledné, což umožňuje rychle se zorientovat v situaci na obrazovce.

Hru Deadtime Defenders můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Touch Type Tale na tomto odkazu.