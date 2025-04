Epic rozdává zdarma kvalitní českou adventuru

Od 17.4. do 24.4. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout point and click adventuru Botanicula, která je zasazená do pohádkového světa rostlin.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra vyšla v roce 2012 a stojí za ní české studio Amanita Design. Botanicula je humorná adventura, jejíž děj se odehrává v pohádkovém světě rostlin. Jak je uvedeno výše jedná se o point and click adventuru českého studia Amanita Design, známého díky titulům jako je série Samorost nebo vysoce hodnocené Machinarium. Na hře pracoval známý animátor Jaromír Plachý, díky čemuž hra získala nezaměnitelnou atmosféru a vizuální styl. Dalším lákadlem je hudba, kterou složilo česká hudební duo DVA.

Hra vypráví příběh pěti drobných bytostí, které obývají větve obrovského stromu. Ten však pomalu umírá kvůli nemilosrdnému útoku parazitů. Hrdinové se s tím nehodlají smířit a vydávají se na nebezpečnou výpravu, aby zachránili poslední semínko rostliny, jež byla jejich domovem.

Botanicula je klasická adventura s rozhraním point and click. Hráčovým úkolem je tedy prozkoumávat lokace, sbírat indície a řešit logické hádanky. Autoři si dali záležet na tom, aby nabídli množství nápaditých hlavolamů, jejichž vyřešení často vyžaduje důkladné zamyšlení a kreativitu. Z hlediska vizuálního i narativního stylu je Botanicula minimalistická, avšak zároveň nabízí přiměřeně dlouhé a zajímavé dobrodružství, které zaujme nejen svým zpracováním, ale i originálním přístupem k hernímu designu.

Hra se na Epicu běžně prodává za 339 korun a její dohrání vám zabere přibližně 4 hodiny vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 82. Od hráčů pak 8,3.

Dále můžete získat na Epicu zdarma placený balíček pro free-to-play hru Firestone Online Idle RPG.

Hru Botanicula můžete získat zdarma na tomto odkazu a balíček pro hru Firestone Online Idle RPG na tomto odkazu.