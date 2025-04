Epic rozdává zdarma tři hry

Od 10.4. do 17.4. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout střílečku Arcadegeddon, strategickou RPG hru Idle Champions of the Forgotten Realms a 2D akční mlátičku River City Girls.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

První hra Arcadegeddon vyšla v roce 2023 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Illfonic. Arcadegeddon je střílečka z pohledu třetí osoby, vytvořená s důrazem na kooperativní hru. Na vývoji i vydání se podílelo výše zmíněné studio Illfonic, které má na kontě tituly jako Friday the 13th: The Game, Dead Alliance nebo Predator: Hunting Grounds.

V Arcadegeddonu se ujímáme role odvážlivců, jejichž úkolem je zachránit místní arkádovou hernu. Její majitel Gilly se rozhodl bojovat proti nelítostné korporaci Fun Fun Co., která ohrožuje jeho podnikání. Gilly proto spojil to nejlepší ze všech svých automatových her do jedné velké superhry. Korporace však stihla nový výtvor infikovat virem. Postavy, za které hrajeme, jsou poslední nadějí nejen pro samotnou hru, ale i pro Gillyho hernu. Poslední takové místo ve městě.

Hra se odehrává v rozmanitých biomech, mezi nimiž nechybí tropické Mystic Isles, postapokalyptická metropole Aftermath, nebo Nerve Center, což je srdce Gillyho superhry. Během hraní se soustředíme především na likvidaci nepřátelských hord. K jejich porážce využíváme jak bohatý arzenál zbraní, tak nejrůznější bojové schopnosti a speciální hacky, které nám pomáhají získat převahu. Kromě hlavní akční náplně narazíme i na minihry a speciální výzvy, ve kterých se utkáme s ostatními hráči.

Samostatnou zmínku si zaslouží gangy, které hernu navštěvují. Každý z devíti gangů pro nás má úkoly. Jejich splněním získáme nové schopnosti, ale také různé kosmetické doplňky. Nové vybavení najdeme také ve skříňkách rozesetých po mapách. Ačkoliv si Arcadegeddon můžeme zahrát i sólo, hra naplno rozvíjí svůj potenciál v kooperaci až pro čtyři hráče. Navíc obsahuje online žebříčky, díky nimž se můžeme podělit o své úspěchy s celým světem. Hra je free to play střílečkou a Epic nabízí zdarma 5000 herních kreditů. Arcadegeddon získal od hráčů na metacritic souhrnné hodnocení 7,0.

Druhou hrou, kterou Epic označuje jako hra zdarma je free to play titul Idle Champions of the Forgotten Realms. Hra vyšla na PC platformu v roce 2020 a stojí za ní kanadští herní vývojáři ze studia Codename Entertainment Inc. Je založena na pravidlech Dungeons & Dragons a odehrává se ve světě Forgotten Realms. Ve hře musíte dát dokupy vyváženou partu hrdinů, která se dokáže vypořádat s náporem monster. Během dobrodružné výpravy budete plnit rozličné úkoly, vylepšovat statistiky svých hrdinů, sbírat poklady, a získávat novou výzbroj a výstroj pro své hrdiny.

Hra vyšla původně na mobilní zařízení a patří mezi tzv. clicker hry, které kombinují RPG a strategické prvky. Všichni hráči, kteří se přihlásí do hry Idle Champions of the Forgotten Realms prostřednictvím obchodu Epic Games Store a stihnou to do čtvrtka 17. 4. obdrží zdarma balíček Astarion's Champions of Renown Pack.

Třetí hrou zdarma je River City Girls, která vyšla v roce 2019 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia WayForward. Hlavními hrdinkami hry River City Girls jsou Kyoko a Misako. Úkolem těchto dívek je zachránit své unesené kluky. Než se jim to ale podaří, budou muset porazit nespočet rváčů, kteří se potulují ulicemi River City.

V River City Girls je dění prezentováno z bočního pohledu. Čeká nás průzkum šesti rozsáhlých městských oblastí, přičemž hlavní náplní hry je boj s davy nepřátel. Během soubojů blokujeme útoky, rychle kontrujeme, spojujeme údery do efektních komb a využíváme i silné speciální útoky. Dívky navíc nejsou odkázány jen na své pěsti. Mohou také používat různé zbraně na blízko. Zajímavostí je, že některé poražené nepřátele lze přetáhnout na svou stranu, čímž získáme další bojovou podporu.

Jak naše hlavní hrdinky postupují hrou, tak získávají nové úrovně zkušeností. Jejich bojový potenciál lze dále posílit nákupem nového vybavení nebo jídla, které zvyšuje statistiky nebo odemyká speciální schopnosti. Kromě hlavních úkolů na hráče čeká také řada vedlejších misí.

River City Girls je možné hrát buď sólo, nebo v lokální kooperaci s dalším hráčem. Hra se vyznačuje retro dvourozměrnou grafikou, jejíž styl odkazuje na 16bitovou éru videoher. River City Girls získala od hráčů na metacritic souhrnné hodnocení 6,9.

Hru Arcadegeddon můžete získat zdarma na tomto odkazu, hru Idle Champions of the Forgotten Realms na tomto odkazu a hru River City Girls na tomto odkazu.