Epic Games rozdává dvě hry zdarma, které potěší hráče adventur a plošinovek

Od 7.4. do 14.4. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Rogue Legacy a The Vanishing of Ethan Carter.

Hru Rogue Legacy vyvinuli kanadští herní vývojáři ze studia Cellar Door Games. Hra vyšla v roce 2014 a jedná se o akční plošinovku s roguelike RPG prvky. Vašim cílem je projít celý procedurálně generovaný dungeon a na jeho konci zachránit krále. Během hry mnohokrát umřete a vystřídáte celou plejádu hrdinů. Pokud váš hrdina padne, tak pokračujete v hraní za novou postavu, jeho potomka. Za peníze, které nastřádáte během průchodu hrou si pak můžete kupovat nové postavy a různé upgrady pro své hrdiny. Postupem času tak hrajete se stále silnějšími hrdiny a díky tomu máte možnost se probojovat dungeonem zase o krok dále. Mějte se ale na pozoru, protože vaše hrdiny sužují i vrozené negativní vlastnosti, které ovlivňují váš průchod hrou. Život vám bude znepříjemňovat řada monster a čtveřice bosů, které budete muset pokonat ve čtyřech rozdílných prostředích hry. Hru Rogue Legacy dohrajete přibližně za 17 hodin a na Epicu se prodává běžně za 310 korun.

Druhou hrou zdarma je The Vanishing of Ethan Carter od polských herních vývojářů ze studia The Astronauts. Hra vyšla v roce 2014 a lze ji charakterizovat jako mysteriózní adventuru. Děj začíná v roce 1973, kdy jistý detektiv Paul Prospero specializující se na řešení případů spadajících do paranormálních jevů dostává dopis od 12letého Ethana Cartera, který ho nakonec inspiruje vyrazit k cestě do městečka Red Creek Valley, ve kterém se Ethan nachází. Po příjezdu ovšem detektiv zjišťuje, že Ethan zmizel. Zanedlouho se detektiv Paul Prospero začíná setkávat se znepokojivými paranormálními jevy a důkazy nedávného násilí v Red Creek Valley. Vašim úkolem se tak stává odhalit temné tajemství rodiny Carterových. Hru můžete dohrát přibližně za 4 hodiny a na Epicu se běžně prodává za 420 korun.

Rogue Legacy získal na metacritic hodnocení (metascore) od odborných recenzentů 85 a od hráčů 7,9. The Vanishing of Ethan Carter od odborných recenzentů 82 a od hráčů 8.0.

Hru Rogue Legacy si můžete zdarma přidat do své knihovny na tomto odkazu a hru The Vanishing of Ethan Carter následně přidat zdarma na tomto odkazu.