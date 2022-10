Epic Games rozdává dvě hry zdarma, které potěší hráče RPG her

Od 20.10. do 27.10. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Evoland Legendary Edition a Fallout 3: Game of the Year Edition.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra Evoland Legendary Edition vyšla v roce 2019 a stojí za ní francouzští herní vývojáři ze studia Shiro Games. Jedná se vlastně o speciální vydání, ve kterém najdete hry Evoland 1 (z roku 2013) a Evoland 2 (z roku 2015). Hry Evoland vám nabídnou příběh, který je založen na myšlence cestování časem. Jak postupujete hrou a příběhem, tak se mění i okolní grafický styl hry a hratelnost.

Hru začínáte v pixelártové grafice a postupně se dopracujete až do světa s detailním 3D grafickým zpracováním. Hra tak vlastně mapuje herní historii a bere si inspiraci z mnoha dnes už kultovních JRPG sérií. Ve hře najdete plno humoru a odkazů na mnoho klasických videoher. Evoland Legendary Edition dohrajete přibližně za 26 hodin vašeho času a na Epicu se běžně prodává za 420 korun.

Druhou hrou zdarma na Epicu je RPG hra Fallout 3: Game of the Year Edition. Hra vyšla v roce 2008 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Bethesda Game Studios. Post-apo sérii Fallout asi netřeba představovat. Třetí díl vyšel deset let po druhém dílu a z izometrického pohledu přešel na 3D first person pohled. Fallout 3 se odehrává v roce 2277, kdy hlavní hrdina hry uteče z izolovaného Vaultu 101 a vydá se na nebezpečnou cestu hledat svého ztraceného otce, který ve Vaultu 101 zastával profesi lékaře a vědeckého pracovníka. Tentokrát se nepodíváme na západní pobřeží USA, na kterém se odehrávaly první dva díly, ale vydáme se na průzkum ruin Washingtonu D.C. a přilehlého okolí. Ve hře se objevují dvě hlavní frakce, a to Bratrstvo oceli a Enkláva.

Fallout 3 GOTY Edice obsahuje základní hru a všech 5 příběhových DLC. Hlavní příběh hry dohrajete přibližně za 28 hodin a pokud budete hrát i všechny vedlejší úkoly, tak hravě přesáhnete herní dobu 60 hodin. Na Epicu se GOTY Edice Fallout 3 prodává běžně za 499 korun.

Evoland Legendary Edition můžete získat zdarma na tomto odkazu a Fallout 3: Game of the Year Edition na tomto odkazu.