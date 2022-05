Epic Games rozdává tři hry zdarma, které potěší hráče akčních her

Od 26.5. do 2.6. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout tři hry ze světa BioShocku. Jsou jimi BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered a BioShock: Infinite. Souhrnně vydané v kolekci BioShock: The Collection.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

První díl BioShocku vyšel v roce 2007 a vyvinuli ho herní vývojáři ze studií 2K Boston a 2K Australia. Remasterovaná verze této hry, kterou Epic nyní nabízí zdarma vyšla v roce 2016. Děj hry je zasazen do alternativní historie, ve které na Zemi ve 40. letech 20. století vzniklo podmořské město Rapture. Vašim úkolem je toto podmořské městečko prozkoumat a odhalit jeho tajemství a příběh. Kdysi v Rapture přebývali ti nejgeniálnější vědci a umělci, jenže nyní je v podmořském městečku všudypřítomná pouze smrt. Brzy po svém vstupu do Rapture potkáte obludu s vrtákem a malou holčičku s injekční stříkačkou, kteří hrají v této hře důležitou roli. Prakticky celou hru se můžete těšit na tísnivou atmosféru uvnitř podmořského světa a art-deco okolní prostředí. Dohrání této hry vám zabere přibližně 12 hodin vašeho času.

Druhý díl BioShocku vyšel v roce 2010 a vyvinuli ho herní vývojáři ze studií 2K Marin, 2K China, 2K Australia a Digital Extremes. Remasterovaná verze vyšla v roce 2016. Ve druhém dílu se dostaneme dějově před události z jedničky a částečně pak navážeme i na konec prvního dílu. Ve dvojce hrajeme za Velkého taťku (obludu s vrtákem z jedničky). Ve dvojce zjistíte jak město Rapture vypadalo před úpadkem a co stálo za jeho pádem. Dohrání dvojky vám zabere přibližně 11 hodin vašeho času.

Třetí díl vyšel v roce 2013 a vyvinuli ho američtí herní vývojáři ze studia Irrational Games. Ve trojce vás čeká místo podmořského města Rapture město v oblacích, které nese název Columbia. Tentokrát se vtělíte do role detektiva, který je v roce 1912 vyslán do města Columbia na celkem triviální záchrannou misi. Jeho úkolem je osvobodit jistou dívku Elizabeth. Ze záchranné mise se vyklube boj o holý život, ve kterém budete čelit šíleným obyvatelům Columbie. Dohrání trojky by vám mělo zabrat necelých 12 hodin vašeho času. Ke hře vyšly i dvě příběhové DLC Burial at Sea, ve kterých se dostanete do podmořského světa Rapture a zabaví vás na dalších 5 hodin.

BioShock: The Collection se běžně prodává na Epicu za 1620 korun. Na metacritic získal první díl hodnocení od recenzentů 96 a od hráčů 8,6. Druhý díl hodnocení od recenzentů 88 a od hráčů 8,1. Třetí díl hodnocení od recenzentů 94 a od hráčů 8,6.

BioShock: The Collection (tedy všechny tři díly) si můžete přidat na Epicu zdarma do své knihovny na tomto odkazu.