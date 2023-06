Epic Games rozdává zdarma hru, která potěší hráče RPG her

Od 29.6. do 6.7. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra vyšla v roce 2020 a stojí za ní francouzští herní vývojáři ze studia Artefacts Studio. The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos si bere inspiraci z audioknih Le Donjon de Naheulbeuk, což je francouzská komediální fantasy sága, která si utahuje z fantasy žánru a různých klišé situací, které řeší fantasy hrdinové. Série má dnes už i komiksy a deskové hry. Na samotnou videohru osobně dohlížel autor předlohy John Lang, který si pohlídal scénář hry a odpovídající kvalitu herních dialogů.

Ve hře přebereme kontrolu nad nemotornou skupinkou sedmi hrdinů, kteří musí prolézt a překonat několikapatrový dungeon, aby se nakonec postavili hlavnímu záporákovi hry, zlověstnému Zangdarovi. Čekají vás tahové souboje se zhruba stovkou různých druhů protivníků, rozhovory s NPC postavami, plnění různých úkolů, řešení hádanek, vyhýbání se pastím a sbírání pokladů a lepšího vybavení pro vaše postavy.

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos se na Epicu běžně prodává za 750 korun a dohrání této hry vám zabere více než 30 hodin vašeho času. Na metacritic získal od odborných recenzentů hodnocení 72 a od hráčů pak souhrnné hodnocení 8,1.

Hru The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos můžete získat zdarma na tomto odkazu.