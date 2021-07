Epic Games rozdává zdarma Ironcast a logickou hru ze světa The Walking Dead

Od 8.7 do 15.7 si tentokrát můžete v obchodě s počítačovými hrami Epic Games Store vyzvednout zdarma hned dvě videohry. Jedná se o hru Bridge Constructor: The Walking Dead a hru Ironcast.

Hru Bridge Constructor The Walking Dead vyvinulo herní studio ClockStone a vydal ji Headup Games v roce 2020. Hra spadá do série Bridge Constructor her, které vyvíjí studio ClockStone a první hra z této série spatřila světlo světa už v roce 2011. Nyní už tato série obsahuje celkem 6 her a Bridge Constructor The Walking Dead je zatím poslední hrou v řadě. Jak už samotný název série napovídá, tak ve hře půjde o stavění mostu. V sérii Bridge Constructor jde vlastně o to, jak naplánovat stavbu mostu přes řeku nebo nějakou propast s využitím řady stavebních dílů tak, aby se jedno nebo více vozidel mohlo bezpečně dostat na opačnou stranu (konec levelu).

Zatím poslední díl, který nabízí nyní Epic zdarma je zasazen do zombie univerza The Walking Dead. Hra nabízí celkem 40 úrovní v postapo světě, řadu logických výzev a celkem vysokou laťku obtížnosti.

Druhou hrou je pak Ironcast od herního studia Dreadbit a vydavatele Ripstone. Hra byla vydána v roce 2015 a jedná se o tahovou strategii s herními prvky match-3 a roguelike. Hra se odehrává v 19. století v steampunkovém prostředí a hráč ovládá robotického mecha (Ironcasta), kterého musí nasadit do bojů, aby odrazil francouzskou invazi do Británie. Ve hře plníte různorodé mise, za které dostáváte finanční odměnu a zkušenosti. O tom jak probíhají jednotlivé souboje si můžete udělat představu z přiloženého videa.

Bridge Constructor The Walking Dead se běžně prodává na Epicu za cenu 210 korun a Ironcast za 310 korun. Na metacritic si Bridge Constructor The Walking Dead odnesl hodnocení od profesionálních recenzentů (metascore) 72, od běžných uživatelů hodnocení bohužel chybí, ale např. na Steamu 89% ze 103 uživatelů ohodnotilo tuto hru kladně. Hra Ironcast pak získala na metacritic od profesionálních recenzentů hodnocení (metascore) 80 a od uživatelů pak hodnocení 7,9.

Hru Bridge Constructor The Walking Dead si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu a hru Ironcast pak na tomto odkazu.