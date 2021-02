Epic Games se chlubí 160 miliony uživatelů, průměrně však utratili stokorunu

Epic započal svou agresivní strategií v rozdávání her zdarma již v roce 2017, tehdy tak činil každých čtrnáct dní. Později zvýšil frekvenci na jednou týdně, koncem roku 2019 už pak rozdával každý den. Tradice rozdávání her zůstala. A i když většinou jde o nezávislé hry, menších studií, najdou se i výjimky a nebojí se nasadit třeba Grand Theft Auto V, Kingdom Come: Deliverace a další.

V loňském roce bylo rozdáno 103 bezplatných her a hráči si vyžádali přes 749 milionů kopií. Tato čísla vyznívají krásně, ovšem v infografice se nacházejí i statistiky, které v kontextu už příliš pozitivně nezní.

Ke konci prosince eviduje platforma 160 milionů registrovaných uživatelů, z nichž 31,3 milionu jej kontroluje denně. Za celý loňský rok však i tento počet uživatelů utratil pouze 700 milionů dolarů, což vychází v průměru na 5 dolarů na osobu (tedy přibližně 100 Kč). Nutno ovšem zdůraznit, že jistě nemalý počet uživatelů využívá Epic Games Launcher ryze kvůli Fortnitu, jednoho z nejhranějších titulů současnosti.

Ať už jsou obchodní plány Epic Games jakékoliv, Epic Games ubezpečují, že v rozdávání her hodlají pokračovat i v roce 2021. Nyní tak na této platformě seženete titul Dandara: Trials of Fear Edition od vývojářského studia Long Hat House, nabídka trvá do 4. února. Titul by si měl získat pozornost hlavně fanoušků metroidvania žánru. Na agregátoru videoherních recenzí Metascore si titul drží mezi mezi herními médii průměrné hodnocení 70 %, průměrné uživatelské hodnocení však hře přikládá trochu lepších 78 %.

Pro připomenutí, metroidvania je podžánrem akčních dobrodružných videoher, který vznikl spojením herních sérií Metroid a Castlevania. Hry typu Metroidvania se vyznačují velkou, propojenou mapou světa, kterou může hráč prozkoumat, ovšem přístup do určitých částí světa je často omezen dveřmi nebo jinými překážkami, které mohou být překonány jen pokud hráč ve hře získal speciální předměty, nástroje, zbraně nebo schopnosti.