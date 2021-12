Epic pokračuje v rozdávání her zdarma, na vyzvednutí druhé máte jen pár hodin

V online obchodě s videohrami Epic Games Store máte možnost až do 17:00 (18.12.) získat zdarma videohru Neon Abyss.

Hra Neon Abyss vyšla v roce 2020 a stojí za ní čínští herní vývojáři ze studia Veewo Games. Herním vydavatelem je společnost Team 17. V minulosti už Epic Games Store rozdal plno her zdarma, od tohoto herního vydavatelství. Jmenujme např. The Escapists, Overcooked 2, Yooka-Laylee, Automachef nebo Yoku’s Island Express.

Hra Neon Abyss patří se svým zaměřením mezi akční 2D plošinovky s roguelike mechanismy. Jako hráč se vtělíte do role člena Hádova komanda Grim Squad, které má za úkol porazit nové bohy v Propasti. Čeká vás procedurálně generované prostředí různých úrovní v Propasti, které jsou zamořeny hromadami nepřátel a různými bossy. Pokud máte rádi retro neonové řežby, ve kterých zběsile kosíte vše, co se vám postaví do cesty, tak je tato hra dělaná přímo pro vás. Samotnou hru dohrajete za 4 až 5 hodin a na Epicu se prodává běžně za 520 korun. Neon Abyss si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů metascore 74 a od hráčů následně souhrnné hodnocení 6,3.

Hru Neon Abyss si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.