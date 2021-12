Epic rozdává další hry zdarma: Na vyzvednutí 12 z 15 máte čas do úterních 17:00

V online obchodě s videohrami Epic Games Store máte možnost až do 17:00 (28.12.) získat zdarma videohru Mages of Mystralia.

Za hrou Mages of Mystralia stojí kanadští herní vývojáři ze studia Borealys Games. Hra Mages of Mystralia vyšla v roce 2017 a spadá do žánru akčních adventur. Ve hře hrajete za mladou dívku Ziu, která má magické schopnosti. Bohužel ji tato skutečnost odsoudila do vyhnanství, protože lidé ve vaší vesnici nemají lidi s magickými schopnostmi zrovna v lásce. Vaši jedinou nadějí je vypravit se do útočiště potulných mágů, naučit se pořádně své magické schopnosti používat a nakonec odhalit zlověstné spiknutí a vypořádat se s hlavním záporákem, který ohrožuje vaši domovinu.

K dispozici máte kouzla ze čtyř živlů (oheň, voda vzduch a země), které můžete použit jak v boji, tak i při řešení různých hádanek (logických puzzlů). Sami pak přijdete na to, že některá kouzla jsou účinnější proti určitým typům nepřátel nebo k řešení obrovského množství hádanek. Mages of Mystralia se běžně na Epicu prodává za 420 a dohrání této hry vám zabere přibližně 8 a půl hodiny vašeho času.

Hra Mages of Mystralia si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů metascore 74 a od hráčů následně souhrnné hodnocení 8,5.

Mages of Mystralia si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.