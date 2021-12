Epic rozdává další hry zdarma: Na vyzvednutí 13 z 15 máte čas do středy 17:00

V online obchodě s videohrami Epic Games Store máte možnost až do 17:00 (29.12.) získat zdarma videohru Moving Out.

Za hrou Moving Out stojí herní vývojáři ze švédského studia Devm Games a australského studia SMG Studio. Vydavatelem je společnost Team 17. V minulosti Epic už rozdal zdarma řadu her od tohoto vydavatelství. Byly to např. hry The Escapists, Overcooked 2, Yooka-Laylee, Automachef, Yoku’s Island Express nebo Neon Abyss.

Hra Moving Out vyšla v roce 2020 a jedná se o simulátor, ve kterém si vyzkoušíte práci člena stěhovacího týmu. V roli stěhováka musíte v časovém limitu dostat z bytu do stěhovacího vozu nábytek a spotřebiče. Nebudete to ale mít zase až tak jednoduché, protože po cestě ke stěhovacímu vozu na vás čekají různé překážky a nástrahy, které musíte překonat. Některé těžké předměty můžete přenášet jen ve dvou lidech a jiné předměty jsou zase křehké, takže na ně musíte dávat pozor, aby se nerozbily. Hra je určena pro jednoho až čtyři hráče a nejvíce si ji užijete v kooperativním hraní s kamarády. V kampani budete řešit jako stěhováci obrovské množství úkolů v různých prostředích, jako je např. zoo, farma, strašidelný dům a dokonce se podíváte i na vesmírnou stanici.

Hra Moving Out si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů metascore 79 a od hráčů následně souhrnné hodnocení 7,4.

Moving Out si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.