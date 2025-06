Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče simulátorů a strategických her

Od 12.6. do 19.6. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Two Point Hospital. Jedná se o budovatelskou strategickou hru s prvky simulace. Ve hře přebíráme kontrolu nad klinikou a naším úkolem není jen pomáhat nemocným, ale také rozvíjet vlastní nemocniční byznys.

Hra vyšla v roce 2018 a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia Two Point Studios. Jedná se o duchovního nástupce dnes už legendární hry Theme Hospital. Two Point Hospital nás zavádí do fiktivního kraje Two Point County (inspirovaného městem Springfield ze seriálu Simpsonovi), jehož obyvatelé trpí nejrůznějšími potížemi. Během hraní se ujímáme role primáře a naším cílem je pomáhat pacientům a zároveň rozvíjet vlastní nemocnici.

Ve hře je dění zobrazeno v izometrickém pohledu. Hlavním prvkem hratelnosti je přijímání pacientů a zajišťování důstojných podmínek jejich pobytu v naší nemocnici. Samotné léčení však nestačí. Nemocní potřebují také chutné jídlo a zábavu. Díky tomu mohou kliniku opustit spokojení a doporučit ji svým známým, což se projeví nejen v počtu návštěv u námi zaměstnaných specialistů, ale i v částkách, které proudí na náš účet.

Vydělávání peněz je velmi důležité, protože díky nim si můžeme dovolit nákup moderního diagnostického a operačního vybavení, uzavírání smluv s čím dál lepšími specialisty (kteří mají své požadavky), vysílání našich lékařů na školení (díky nimž si zdokonalují dovednosti) a rozšiřování nemocnice. Peníze se také hodí na financování výzkumu, díky němuž vyvíjíme inovativní metody léčby, což nám umožňuje vypořádat se s čím dál podivnějšími nemocemi.

Two Point Hospital běží na technologii Unity. Vývojáři se rozhodli ponechat grafické zpracování v lehkém, kresleném stylu, který dobře ladí s humorným pojetím tématu léčby nemocí. Např. jedním z neduhů, se kterým se na nás pacienti obracejí, je proměna hlavy v obrovskou žárovku.

Hra se na Epicu běžně prodává za 699 korun a její dohrání vám zabere několik desítek hodin vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 83. Od hráčů pak 7,6.

Hru Two Point Hospital můžete získat zdarma na tomto odkazu.