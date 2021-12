Epic rozdává další hry zdarma: Na vyzvednutí 4 z 15 máte čas do pondělních 17:00

V online obchodě s videohrami Epic Games Store máte možnost až do 17:00 (20.12.) získat zdarma videohru The Vanishing of Ethan Carter.

Hra The Vanishing of Ethan Carter vyšla v roce 2014 a stojí za ní polští herní vývojáři ze studia The Astronauts. Hru lze charakterizovat jako mysteriózní adventuru. Děj začíná v roce 1973, kdy jistý detektiv Paul Prospero specializující se na řešení případů spadajících do paranormálních jevů dostává dopis od 12letého Ethana Cartera, který ho nakonec inspiruje vyrazit k cestě do městečka Red Creek Valley, ve kterém se Ethan nachází. Po příjezdu ovšem detektiv zjišťuje, že Ethan zmizel. Zanedlouho se detektiv Paul Prospero začíná setkávat se znepokojivými paranormálními jevy a důkazy nedávného násilí v Red Creek Valley. Vašim úkolem se tak stává odhalit temné tajemství rodiny Carterových.

The Vanishing of Ethan Carter běžel na Unreal enginu 3, ale v roce 2015 vydali autoři hry tzv. Redux verzi, kde má být hlavní devizou vylepšená grafická stránka hry běžící už na Unreal enginu 4. Dohrání The Vanishing of Ethan Carter vám zabere přibližně dvě hodiny vašeho času a na Epicu se tato hra běžně prodává za 420 korun.

Hra The Vanishing of Ethan Carter si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů metascore 82 a od hráčů následně souhrnné hodnocení 8.

The Vanishing of Ethan Carter si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.