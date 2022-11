Epic rozdává dvě hry zdarma, které potěší hráče akčních a RPG her

Od 17.11. do 24.11. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Dark Deity a Evil Dead: The Game.

Dark Deity je taktickou JRPG hrou a je inspirována takovými tituly jako jsou Fire Emblem nebo Final Fantasy Tactics. Hra vyšla v roce 2021 a vytvořilo ji americké studio Sword & Axe LLC. Dark Deity se odehrává ve světě Terrazael, který byl postižen kataklyzmatem. Vlivem této katastrofy došlo ke kolapsu vyspělých civilizací, které kombinovaly vyspělou technologii s mocnou magií. Na troskách takového světa pak vznikla malá království, která mezi sebou vedou neustálé války.

Děj hry se zaměřuje na studenty vojenské akademie, kteří do jedné takové války museli předčasně narukovat, protože jedno z království porušilo mírovou smlouvu. Studenti se tak mají stát potravou pro děla. Osud jim však přidělí úplně jinou roli. Hra se zaměřuje na tahové bitvy, vývoj postav a budování vztahů mezi postavami. K dispozici má hráč přes 30 hrdinů-vojáků a přes 300 různých druhů zbraní a kouzel. Hra se běžně prodává na Epicu za 520 korun a pokoření všech 28 kapitol hry vám zabere něco přes 30 hodin vašeho času. Na metacritic si vysloužil Dark Deity od odborných recenzentů metaskóre 80 a od hráčů souhrnné hodnocení 5,4.

Druhou hrou zdarma je hororová akce Evil Dead: The Game, která vyšla v letošním roce. Za hrou stojí američtí herní vývojáři ze studia Saber Interactive. Hra Evil Dead: The Game je kooperativní third person akcí, která si bere inspiraci ve filmech z dnes již kultovní hororové série Evil Dead a ze seriálu Ash vs. Evil Dead. Hlavní náplní hry je boj proti různým stvůrám, které byly do našeho světa přivolány díky magické formuli z Nekronomikonu.

Hrát můžete buď singleplayer nebo v kooperaci s dalšími hráči. Při koop hraní se čtyři hráči snaží najít nekronomikon a plní různé úkoly a v tomto úsilí jim brání kandariánský démon ovládány pátým hráčem a zástupy démonických zombíků. V singleplayerovývh misích projíždíte různé mise inspirované momenty ze seriálu a filmů. Na Epicu se Evil Dead: The Game běžně prodává za 840 korun a na metacritic si vysloužil od odborných recenzentů metaskóre 76. Od hráčů pak souhrnné hodnocení 5,2.

Hru Dark Deity můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Evil Dead: The Game na tomto odkazu.