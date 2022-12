Epic rozdává dvě hry zdarma, které potěší hráče stealth akcí a stříleček

Od 29.12. do 5.1. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Dishonored - Definitive Edition a Eximius: Seize the Frontline.

První hrou zdarma je výborná stealth akce Dishonored, která vyšla v roce 2012 a stojí za ní francouzští herní vývojáři ze studia Arkane Studios. Příběh hry nás zavede do městského ostrovního státu Dunwall. Hlavním hrdinou je osobní strážce Corvo Attano, tzv. Lord Protektor císařovny a její dcery. Na císařovnu zaútočí chladnokrevní vrazí a Corvo ji nedokáže ochránit a nebohá císařovna mu umírá v náručí. Únosci přitom unášejí císařovninu dceru – dědičku trůnu.

Osobní strážce Corvo je obviněn z útoku proti koruně a uvězněn do žaláře, kde čeká na rozsudek smrti. Corvo má ovšem nečekané spojence, kteří mu pomohou se z žaláře dostat ven na svobodu. A tak začíná pátrání, kdy Corvo musí odhalit rozsáhlé spiknutí proti koruně, očistit své jméno a nalézt právoplatnou dědičku trůnu.

Epic nabízí hru v tzv. definitivní edici, která obsahuje základní hru a dodatky Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches a Void Walker’s Arsenal. Za zmínku stojí příběhová DLC The Knife of Dunwall a The Brigmore Witches, kde hrajete za legendárního zabijáka Dauda, který zabil císařovnu a nyní ho hryže svědomí a hledá vykoupení. Jeho příběh je zakončen ve střetu s nebezpečným sabatem čarodějnic. Dishonored - Definitive Edition se na Epicu běžně prodává za 420 korun a jeho dohrání vám zabere přibližně 23 hodin vašeho času. Hra získala na metacritic od odborných recenzentů metaskóre 91 a od hráčů souhrnné hodnocení 8,5.

Druhou hrou zdarma je takový hybrid mezi FPS a RTS žánrem. Jedná se o hru Eximius: Seize the Frontline, který vyšla v roce 2021 a stojí za ní malajští herní vývojáři ze studia AmmoboxStudios. Hra v sobě kombinuje střílečku, kde se můžete zúčastnit bojů z pohledu první osoby nebo v RTS režimu můžete spravovat vaši základnu a zdroje.

V FPS části vedete svůj tým coby velitel do boje a účastníte se přímo bojů na vlastní kůži z pohledu první osoby. V RTS části stavíte základnu, přivoláváte nové jednotky a spravujete zdroje. Proti sobě stojí týmy 5vs5. Na Epicu se tato hra běžně prodává za 630 korun a na metacritic získala od odborných recenzentů souhrnné metaskóre 53.

Hru Dishonored - Definitive Edition můžete získat na tomto odkazu a hru Eximius: Seize the Frontline pak na tomto odkazu.